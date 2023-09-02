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Bloomberg: союзники Франции в Африке «мрут как мухи», но Макрон ничего не может сделать
Череда государственных переворотов лишает Францию доступ к неисчерпаемой ресурсной базе Африки

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Ещё недавно Африка считалась надёжным тылом для Франции, а сегодня «Чёрный континент» взбунтовался и больше не хочет стоять с протянутой рукой. Макрон часто посещает те или иные страны Африки, где всегда рассказывает о том, что стал президентом Франции после получения независимости африканскими странами. Он неоднократно обещал пересмотреть отношения с бывшими французскими колониями, но в последние годы положение в отдельных государствах только ухудшается. Особенно всё стало сложно после пандемии коронавируса. Франция не спешила помогать Африке, которая фактически является задним двором европейской страны, обеспечивая дешёвые ресурсы и рабочую силу. А в результате бедность в Африке вышла на новый уровень. Не исключено, что всё так и оставалось бы в вялотекущем состоянии, если бы украинский конфликт. 

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Если не вдаваться в подробности, то Россия и Китай придерживались принципов невмешательства, не замечая действий Франции в Африке, но ожидали от Макрона уважения собственных интересов. Вот только Франция растеряла свой политический капитал, а в итоге Африку захлестнула волна государственных переворотов. Макрон ещё не решил, что делать с Нигером, как недавно случился путч в Габоне. Новые власти задержали президента Али Бонго, с которым Макрон встречался 6 месяцев назад и выборы которого во Франции признаны легитимными. Стоит напомнить, что это уже восьмой военный переворот за три года в Африке, при этом семь путчей произошли в бывших колониях Франции. В Bloomberg уверены, что волна государственных переворотов отчасти связана с ростом антифранцузских настроений и разочарованием в коррупции и недемократичных методах режимов, которые долгое время поддерживались Францией. Что любопытно, последний госпереворот осудил даже президент Центральноафриканской Республики. Фаустин Арканж Туадера совсем недавно провёл референдум для продления срока нахождения у власти. Кроме того, он стал первым африканским лидером, разорвавшим связи с Францией и нанявший для защиты ЧВК «Вагнер».

Журналисты Bloomberg открыто говорят о том, что союзники Франции мрут как мухи, но всё это ещё не конец истории, ведь у России ещё остались рычаги давления, а Китай хочет получить контроль над ресурсами Африки. Что до Макрона, то он уже несколько недель безуспешно призывает восстановить власть в Нигере. Президент оказывает давление на Нигерию с целью принудить власти этого государства к военной интервенции, но пока не добился своей цели. Что любопытно, Макрон помалкивает о произошедшем в Габоне, а аналитики полагают, что ситуация в этой стране сильно отличается от произошедшего в Нигере. Даже главный поборник демократии в ЕС Жозеп Боррель заявил, что президент Нигера был избран народом, тогда как выборы в Габоне в прошлые выходные были явно фальсифицированы.

Не исключено, что новые власти этой африканской страны со временем продолжат придерживаться старых договорённостей с Францией, но резких заявлений на эту тему никто не делает. В самой Франции есть политики, призывающие наказать «Чёрный континент». Якобы, Африка забыла о своём реальном хозяине, ну а политологи не исключают продолжения переворотов. Какая страна будет следующей, не знает никто, ну а союзников у Франции действительно осталось мало. И дело здесь даже не в политике, ведь Африка – это огромная ресурсная база, потеря которой для Макрона станет критичной. 

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#франция #нигер #африка #макрон #габон
Источник: bloomberg.com
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