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Правительство РФ инвестирует 2.6 млрд рублей на разработку полупроводниковых химических соединений
Только за 2023 год в эту сферу было инвестировано почти 5 миллиардов рублей

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После того как США и страны Европы ввели против России санкции, выяснились неожиданные детали, которые стали неприятным сюрпризом для властей и рядовых граждан. Так, отдельные политики с удивлением узнали о том, что российская промышленность не способна выпускать даже все виды гвоздей, а значит говорить всерьёз о высоких технологиях не приходится. На самом деле возможность наладить импортозамещение по многим направлениям имеется, вот только для бизнеса выгоднее завести продукцию из Китая, ну а бюджет всё равно получит свои 20%. Но всё это было актуально до санкций, ведь властям пришлось в авральном порядке создавать принципы параллельного импорта, договариваться с соседями и завозить критически важные товары в обход санкций. Сегодня проблема кажется несущественной, ведь бизнес нашёл обходные пути, но всем очевидно, что требуется поставить точку в зависимости от Запада там, где это возможно.

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Как стало известно, Минпромторг выделил значительные средства в размере 2.6 миллиарда рублей для проведения исследований и разработок в области химических материалов, имеющих критическое значение для электронной промышленности. Так, идёт активный поиск специалистов на внутреннем рынке, которые будут заниматься научно-исследовательской деятельностью с целью создания новых технологий для производства следующих химических веществ: ацетилацетона, N-метил-2 пирролидона, высокоочищенного оксихлорида фосфора, триметилфосфата, соединения, аналогичного по своим характеристикам с полимером под названием дюримид, калия марганцовокислого и другие важных соединений. Тендеры были опубликованы 30 августа 2023 года.

По данным экспертов, в ходе научных разработок удастся решить проблему импортозамещения, поскольку указанные выше и многие другие материалы химической промышленности стали недоступны для России после введения санкций. Одновременно с этим Минпромторг организовал тендеры, связанные с разработкой новых материалов для кабельной промышленности. Предполагается создать композитные материалы на основе полиэфирэфиркетона, служащего для изоляции кабелей. Кроме того, потребуется разработать аналоги огнестойких полимерных компотов и других материалов, имеющих защиту от влаги, тепла и обладающих уникальными характеристиками. Все эти меры приняты для обеспечения надёжных поставок кабельных изделий для ключевых отраслей экономики и промышленности в случае, если поставки из-за санкций из-за границы будут прекращены. Приводятся следующие пример: оксихлорид фосфора (и не только этот материал) играет важную роль в производстве специализированных материалов и компонентов для электроники, тогда как аналог полимера дюримида широко используется при производстве микросхем.

Предполагается, что научные разработки должны завершиться не позднее конца 2025 года, а только с начала марта 2023 года Минпромторг выделил не менее 4.8 миллиарда рублей на разработку различных соединений (например, вольфрам и бромистый водород) и материалов, необходимых для производства микросхем. Представители ведомства отмечают, что разработанные технологии будут использоваться предприятиями, занимающимися производством электроники, включая «Микрон» и «НМ-Тех». Ранее Минпромторг выделил аналогичную сумму для разработки и внедрения литографических материалов, используемых в микроэлектронике. Это включает в себя создание фоторезистов, предназначенных для использования в процессе фотолитографии с длиной волны актиничного лазерного излучения 248 нм. В дополнение к материалам и технологиям, Минпромторг также заказал разработку математического метода для оценки надёжности электронной компонентной базы на сумму 464.8 миллиона рублей. Этот метод позволит существенно ускорить процесс проверки надёжности и будет внедрён российскими разработчиками и производителями интегральных микросхем и полупроводниковых устройств.

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#полупроводники #санкции
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