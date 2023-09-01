По мнению аналитика, всё дело в деньгах, ведь Европе придётся покупать новые самолёты именно в США

Известно, что США одобрили передачу F-16 украинской стороне. Обучение пилотов уже началось, а эксперты и аналитики спорят о сроках и целесообразности крайне сомнительной подготовки. Военные эксперты полагают, что полноценный курс обучения составляет не меньше года, а на оттачивание боевых навыков и вовсе может уйти 5 лет. Очевидно, что столько у украинских экипажей нет, поэтому сроки будут существенно снижены. Неясно, когда состоится очередное контрнаступление ВСУ, но к этому моменту на балансе украинской армии точно появятся американские истребители. Всё те же эксперты пишут, что проблема не только в уровне подготовки, но и в технической части. Так, истребители тут же станут целью для российских «Калибров», «Искандеров» и «Кинжалов», а в воздухе F-16 будут ждать дальнобойные ракеты с Су-35. Мало того, начнутся массированные удары по аэродромам, ведь спрятать несколько десятков машин просто нереалистично. Кажется, что отправка истребителей в Украину – это самое настоящее сумасшествие, но есть и другая точка зрения.

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Любопытное мнение на этот счёт выразил Лоуренс Уилкерсон. Ранее эксперт дослужился в армии США до звания полковника, а также руководил аппаратом экс-госсекретаря Колина Пауэлла. Похоже, Уилкерсон ранее имел значительный вес и немалый авторитет, а опыт работы с секретными документами и распоряжениями позволяет ему делать далекоидущие выводы. Так вот, аналитик полагает, что американские власти не только знают, но и надеются на то, что русские собьют как можно больше F-16. Уилкерсон пишет, что в США существует ожесточённая конкуренция между компаниями военно-промышленного комплекса, но все существующие и будущие заказы уже давно разделены. В этой ситуации вооружённые силы не могут закупать больше, чем им реально необходимо. Это большая проблема, а в итоге нарастить бюджет и получить больше денег можно только за счёт новых конфликтов.

Боевые действия в Украине открывают дверь для заключения новых контрактов и позволяют получить больше денег из бюджета. Но даже этого корпорациям мало, ведь оружия в США достаточно, а партнёры не спешат выкладывать сотни миллиардов долларов в свои оборонные бюджеты. Именно здесь на помощь приходит F-16, который стоит на вооружении многих европейских стран. Всё просто, ведь чем больше русские собьют старых истребителей, тем больше заказов получит компания Lockheed Martin. В этом деле США ожидают роста прибыли, тогда как союзники в Европе вынуждены будут закупить более современные и дорогие самолёты F-35. Уилкерсон полагает, что сбить американский истребитель не так просто, но у России есть достаточно мощных и эффективных самолётов, чтобы справиться с этой задачей. Таким образом, в данном случае в выигрыше остаётся только Америка.

Эксперт полагает, что применение F-16 со стороны Украины не пройдёт бесследно, а значит Россия потеряет часть своих истребителей, не говоря уже об ударах по складам и командным пунктам. Европейцы принесут в Пентагон сотни миллиардов долларов, а сами США ничего не теряют, ведь речь идёт о сильно устаревших самолётах. Уилкерсон напоминает, что Украина не единственная страна, на которой американский военно-промышленный комплекс собирается зарабатывать. Финляндия уже стала членом НАТО, а Швеция находится на пороге вступления. Эти страны также должны будут пополнить свои армейские запасы, а в Вашингтоне сделают всё, чтобы оружие покупалось именно в США. Всё это подаётся под соусом мира и демократии, но имеет только одну цель: деньги.