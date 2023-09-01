По мнению Скотта Херкельмана, многие геймеры при выборе видеокарты не думают об экономии электричества

Большая часть информации, которую публикуют технические издания по всему миру, представляет собой личное мнение экспертов отрасли. Что до представителей крупных компаний, то эти ребята не часто появляются в объективе журналистов, поэтому каждое их интервью имеет особую ценность. Недавно старший вице-президент и генеральный менеджер графического подразделения AMD решил поговорить с представителями ресурса Club386 на самые разнообразные темы. Скотт Херкельман уверяет, что инженеры компании серьёзно относятся к энергопотреблению графических процессоров. При этом особенно важна данная тема в контексте ноутбуков, тогда как в настольном сегменте она далеко не всегда имеет решающее значение.

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Херкельман подчеркнул, что AMD придерживается стратегии обеспечения высокой производительности на Вт во всех своих продуктах. Также он считает, что его подчинённым пока удаётся на этом поприще лидировать, но уверен в том, что далеко не все владельцы персональных компьютеров задумываются об энергопотреблении видеокарты. Херкельман уверяет, что энергопотребление считается одним из главных направлений, в рамках которого создаются новые графические чипы, ведь энергоэффективная продукция – это путь к снижению цен и повышению производительности на Вт. Представитель AMD признал, что видеокарты NVIDIA серии RTX 40 потребляют меньше энергии по сравнению с решениями на архитектуре RDNA 3. По его словам, в некоторых случаях это может стать важным фактором при выборе видеокарты, особенно для тех, кто имеет ограничения по мощности и охлаждению в своей системе.

Херкельман отметил, что у компании нет проблем с производством графических чипов Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT. Доступ к производственным мощностям не ограничен, тогда как серия Radeon RX 6000 действительно столкнулась со сложностями. При этом изначально для архитектуры RDNA 3 планировалась другая производственная сетка, но релиз было решено скорректировать по определённым причинам. Представитель AMD признал, что сегодня DLSS 3 выглядит более впечатляюще, но призвал не делать преждевременных выводов. По его словам, FSR 3 станет знаковым ответом для NVIDIA, поскольку будет поддерживать сотни игр и десятки продуктов. Херкельман обещает значительный рост производительности и предлагает немного подождать.

Кстати, он рассказал о своей системе. Оказывается, у одного из руководителей крупной корпорации установлен процессор Threadripper 3960X и видеокарта Radeon RX 7900 XTX. Херкельман временами играет с друзьями в League of Legends, Apex Legends и Valorant и планирует потратить несколько недель своего свободного времени на Starfield. По словам представителя AMD, иногда выходят действительно захватывающие игры. В пример он привёл Borderlands 3, которую он вместе с друзьями проходил в кооперативном режиме с вечера пятница по воскресенье, пока не завершил компанию. Полное интервью читайте по ссылке: https://www.club386.com/scott-herkelman-qa-amd-radeon-boss-answers-your-burning-rx-7800-xt-questions/