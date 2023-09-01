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Старший вице-президент AMD: мы всё ещё опережаем NVIDIA, но потребление энергии не является решающим
По мнению Скотта Херкельмана, многие геймеры при выборе видеокарты не думают об экономии электричества

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Большая часть информации, которую публикуют технические издания по всему миру, представляет собой личное мнение экспертов отрасли. Что до представителей крупных компаний, то эти ребята не часто появляются в объективе журналистов, поэтому каждое их интервью имеет особую ценность. Недавно старший вице-президент и генеральный менеджер графического подразделения AMD решил поговорить с представителями ресурса Club386 на самые разнообразные темы. Скотт Херкельман уверяет, что инженеры компании серьёзно относятся к энергопотреблению графических процессоров. При этом особенно важна данная тема в контексте ноутбуков, тогда как в настольном сегменте она далеко не всегда имеет решающее значение.

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Херкельман подчеркнул, что AMD придерживается стратегии обеспечения высокой производительности на Вт во всех своих продуктах. Также он считает, что его подчинённым пока удаётся на этом поприще лидировать, но уверен в том, что далеко не все владельцы персональных компьютеров задумываются об энергопотреблении видеокарты. Херкельман уверяет, что энергопотребление считается одним из главных направлений, в рамках которого создаются новые графические чипы, ведь энергоэффективная продукция – это путь к снижению цен и повышению производительности на Вт. Представитель AMD признал, что видеокарты NVIDIA серии RTX 40 потребляют меньше энергии по сравнению с решениями на архитектуре RDNA 3. По его словам, в некоторых случаях это может стать важным фактором при выборе видеокарты, особенно для тех, кто имеет ограничения по мощности и охлаждению в своей системе.

Херкельман отметил, что у компании нет проблем с производством графических чипов Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT. Доступ к производственным мощностям не ограничен, тогда как серия Radeon RX 6000 действительно столкнулась со сложностями. При этом изначально для архитектуры RDNA 3 планировалась другая производственная сетка, но релиз было решено скорректировать по определённым причинам. Представитель AMD признал, что сегодня DLSS 3 выглядит более впечатляюще, но призвал не делать преждевременных выводов. По его словам, FSR 3 станет знаковым ответом для NVIDIA, поскольку будет поддерживать сотни игр и десятки продуктов. Херкельман обещает значительный рост производительности и предлагает немного подождать. 

Кстати, он рассказал о своей системе. Оказывается, у одного из руководителей крупной корпорации установлен процессор Threadripper 3960X и видеокарта Radeon RX 7900 XTX. Херкельман временами играет с друзьями в League of Legends, Apex Legends и Valorant и планирует потратить несколько недель своего свободного времени на Starfield. По словам представителя AMD, иногда выходят действительно захватывающие игры. В пример он привёл Borderlands 3, которую он вместе с друзьями проходил в кооперативном режиме с вечера пятница по воскресенье, пока не завершил компанию. Полное интервью читайте по ссылке: https://www.club386.com/scott-herkelman-qa-amd-radeon-boss-answers-your-burning-rx-7800-xt-questions/

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#amd #видеокарты
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