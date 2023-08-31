Российская ПТУР действительно способна пробить любой танк НАТО

Украина около полугода готовилась к контрнаступлению. Военные эксперты отмечали, что немецкие танки не могут считаться ударным кулаком, поскольку их количество слишком незначительно. В пример приводились различные российские системы, которые остановят Leopard 2 задолго до того, как танк выйдет на позиции для прорыва, но сомнения оставались. Сегодня очевидно, что наступление провалилось, а аналитики по обе стороны океана называют различные причины фиаско. Кто-то указывает на непроходимые минные поля, способные самовосстанавливаться как по мановению волшебной полочки. Другие уверяют, что немало проблем доставили российские вертолёты, тогда как есть ещё и противотанковые комплексы, эффективность и высокую поражающую способность которых никто не отменял.

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Похоже, испанские журналисты побывали на выставке «Армия 2023», поскольку авторы издания Defensa обратили внимание на обновлённую версию управляемых противотанковых ракет (ПТУР) 9М123 «Хризантема». Там отмечают, что ракета и до этого считалась одним из самых эффективных инструментов для уничтожения танков, но продвинутая модификация превосходит аналоги с огромным отрывом, а её разрушительная мощь не оставит шансов не только немецким, но и любым другим танкам НАТО. Прежде всего отмечается, но модифицированная 9М123 «Хризантема», может использоваться как с наземных противотанковых ракетных комплексов, так и с вертолётов. Это позволит расширить спектр применения, увеличив эффективность в реальных боевых условиях. Журналисты Defensa напоминают, что российский производитель называет ПТУР самым настоящим «разрушителем брони» и полностью согласны с такой оценкой. Дело в том, что 9М123 «Хризантема» способна прожигать даже стальные бронелисты толщиной до 1.1-1.2 метра. Ну а за счёт своих характеристик система способна занять вершину «пищевой» цепочки и положить конец доминированию танкам на поле боя.

9М123 «Хризантема» может использоваться как на переносных ракетных комплексах, так и на мобильных платформах, таких как СПТРК «Хризантема-С». Ранее была представлена ещё одна модификация, известная как 9М123МФ. Её характеристики не разглашаются производителем, но было объявлено, что она предназначена для поражения атакующих боевых порядков и укреплённых позиций потенциального противника. Авторы издания Defensa уверяют, что 9М123 «Хризантема» может быть легко адаптирована для использования на вертолётах Ми-28НЭ.