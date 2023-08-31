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Аналитик из США пояснил, почему санкции против РФ не сработали, но знает, как сокрушить экономику РФ
Аналитик предлагает всему миру снизить цену на нефть, но забывает, что сегодня никто на такое не подпишется

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Давно известно, что санкции – это излюбленный инструмент американских властей, который позволяет держать мир в тонусе и постоянно опасаться дерзких решений Байдена и его предшественников. В любой момент правительство США может включить в санкционный список крупную европейскую или китайскую компанию, а после потребовать не только соблюдения определённых условий, но и значительной суммы денег. Всё это называется демократической финансовой системой, а по факту является обычным вымогательством. Янки старательно уничтожают конкурентов по всему миру, вот только количество противников постоянно увеличивается, а в итоге в стан врагов записываются даже союзники. Например, сегодня стало известно о том, что США запретили продавать высокопроизводительные чипы для обучения ИИ производства NVIDIA в ОАЭ и Саудовскую Аравию. 

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Одним словом, американцы продолжают мыслить в парадигме санкций и уверены в том, что смогут заставить всех вокруг следовать тем или иным правилам. Судя по всему, антироссийские санкции встретили сильное сопротивление, поскольку даже потолок цен на нефть в 60 долларов уже превышен, а Россия смогла наладить закупки товаров через многочисленных посредников по всему миру. Ну а в результате даже в США констатируют, что санкции оказались бесполезны. Например, главный экономист Института международных финансов вынужден признать, что санкции не принесли желаемого эффекта. Робин Брукс дал интервью Die Welt, где указал на то, что Россия продолжает осуществлять параллельный импорт автомобилей и другой техники из США и Европы, что поддерживает стабильное положение в стране. По его мнению, нужно было действовать другими методами, например, способствовать недовольством политики Путина среди населения, но Европа провалила все подобные попытки. 

Брукс отметил, что существует два направления, позволяющие России успешно обходить санкции. Первое связано с поставками военной продукции в РФ через третьи страны, включая ключевые технологии. Для контроля над этой ситуацией необходимо более тщательно следить за предприятиями, занимающимися производством по всему миру. Вторая, более сложная проблема заключается в поставках гражданских товаров, таких как автомобили и телефоны, через посредников, такие как Грузия и Казахстан. Это создаёт сложности для отслеживания маршрутов перемещения продукции, а предприятиям приходится дополнительно проверять легитимность сделок. Брукс полагает, что в данном случае необходимо активное вмешательство заинтересованных государств, но забывает, что реальный бизнес доволен происходящим, ведь крупные компании не потеряли рынок сбыта, а европейские власти смотрят на происходящее сквозь пальцы. 

В итоге Брукс предлагает снизить цены на нефть, поскольку именно этот ресурс считается одним из главных источников дохода России. Подобные заявления выглядят неожиданно, поскольку американец фактически в приказном тоне говорит о том, что все вокруг должны делать то, что выгодно США, позабыв о своих интересах. Брукс напоминает, что ранее именно энергетическое эмбарго привело к разрушению Советского Союза, а значит сегодня нужно действовать аналогичным образом. Похоже, аналитик просто не осознаёт, что времена изменились, продолжая верить в исключительность США. Кстати, недавно в прессу попал разговор Макрона и Шольца. Политики пожаловались друг другу на Путина. Якобы, когда каждый из них разговаривал с президентом России, то ждал, что Путин начнёт сетовать на санкции и просить их отменить или ослабить. Вместо этого российский лидер говорил только на указанные в повестке вопросы и даже не указал санкции. Макрон и Шольц крайне раздосадованы и не понимают, как Россия смогла пережить такое сильное давление. 

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#аналитика #санкции #нефть
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