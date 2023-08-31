Скоро NVIDIA сможет продавать свои видеокарты только в США и Европе, правда покупателей там не очень много

Представьте себе ситуацию: вы наладили продажу уникального сыра, рецепт которого знаком лишь единицам в вашей компании, а спрос превышает предложение. Продукт представлен на всех рынках, но в какой-то момент власти приходят к вам в дом и заявляют, что в соседней стране нужно запретить продажи, поскольку там неправильно мыслят и носят одежду не того цвета. Кажется, что всё не так плохо, ну а вы находите лазейки и обходите странные требования закона. Вот только власти снова приходят с новым списком, который ещё больше подрывает ваш бизнес. Кажется, что всё не так плохо, ведь существует контрабанда, вот только одно государство может и не осилит создание аналога вашего сыра, а вот сразу несколько не потерпят ограничений. Все вокруг знают вкус, консистенцию и цвет, а значит уже совсем скоро эти ребята напрягутся и сделает даже лучше.

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Увы, но примерно такая же ситуация происходит в реальном мире. Власти США открыто мешают собственным компаниям вести бизнес, оправдывая это национальными интересами, вот только сокращение доходов ведёт к снижению поступлений в бюджет, а недовольных покупателей, которые не могут получить свой товар, становится всё больше. Как стало известно, правительство США потребовало от NVIDIA внести коррективы в экспортную политику. Указывается, что теперь графические процессоры A100 и H100 не могут более поставляться на Ближний Восток и в ряд других государств. Юридический документ, подтверждающий подобные требования, был опубликован на этой неделе, а речь идёт о продукции, которая предназначена для работы облачных систем и обучения ИИ.

Что любопытно, всё это случилось после завершения саммита БРИКС, где Саудовская Аравия и ОАЭ были официально указаны в виде кандидатов на членство. Известно, что обе страны станут частью альянса уже в начале 2024 года, а по итогам саммита около 70% всей нефти сосредоточено в руках БРИКС. Очевидно, что в США пытаются давить на бывших партнёров, но в данной ситуации подобные действия выглядят неуместно. Продажи указанных выше продуктов NVIDIA в Китай и Россию давно запрещены, ну а в результате американская компания создала аналогичные H800 и A800. Они немного уступают старшим версиям, но не запрещены на экспорт. При этом ограничения вредны и самой NVIDIA. Сегодня спрос на видеокарты огромный, но ветер меняется, а мы уже видели, как одни продукты уходили в тень, а мода переменчива. Не стоит забывать, что Китай ведёт активные разработки собственных решений. Пока они намного уступают флагманам NVIDIA, но время идёт, а прогресс не стоит на месте.

Не исключено, что продажи высокопроизводительных решений останутся высокими ещё несколько кварталов, а после резко пойдут вниз. На этом фоне потеря рынков для NVIDIA окажется крайне опасна, поскольку приведёт к потере денег. Эксперты отмечают, что открыто против правительства Байдена никто не выступит, но на носу выборы, а действующие власти не только создали конфликт в Европе, но и устраивают шоковую терапию собственным и иностранным компаниям. Ожидать поддержки от крупного бизнеса в таком положении было бы слишком наивным.