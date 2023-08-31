Ну а параллельно с этим благополучно умирает химическая промышленность Германии

Известно, что ещё несколько лет назад Россия считалась основным поставщиком трубного газа на немецкий рынок. Это способствовало развитию химической промышленности, поскольку дешевизна энергии делала продукцию европейских компаний конкурентной на мировом рынке. По данным немецкой газеты Berliner Zeitung, власти Германии с гордостью рассказывают о том, как успешно удалось отказаться от российского газа, но не говорят, какой ценой были достигнуты подобные результаты. Ну а последствия есть, ведь сокращения импорта газа из РФ привело к изменениям в экономической сфере, включая производство химических соединений. Оказалось, что создание собственных химических продуктов стало чрезвычайно затратным процессом. К тому же, стоимость производства не снижается, что привело к совершенно неожиданным последствиям.

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В СМИ пишут, что Германия резко снизила производство удобрений, а вместо этого нарастила закупки этой продукции у России, поскольку санкции не затрагивают данные промышленный сектор. В Berliner Zeitung отмечают, что за несколько месяцев импорт азотных удобрений из России, которые являются ключевыми для сельского хозяйства, в Германию возрос на 334%, достигнув порядка 167 тысяч тонн. Эту информацию предоставила Ассоциация сельскохозяйственной промышленности Германии, ссылаясь на данные Федерального статистического управления (Destatis). Приводятся следующие цифры: за период с июля 2022 года по июнь 2023 года объём импорта составлял лишь 38.5 тысяч тонн. Таким образом, доля России в общем объёме импорта удобрений за год возросла с 5.6% до практически 18%. Согласно Destatis, в первой половине 2023 года импорт карбамида, который содержит высокий уровень азота, повысился на 304% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно немецкие импортёры теперь платят всего около 360 евро за тонну, в сравнении с 536 евро в прошлом сезоне.

Всё это отражает крайне любопытный тренд, когда экспорт азотных удобрений из России в страны Евросоюза увеличился в пять раз за период 2022-2023 год, достигнув доли в 19%. Происходящее уже вызвало протесты в правительстве, а управляющий директор Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии требует остановить импорт российских удобрений. По мнению Мартина Мэй, Германии нельзя повторять ошибок и становиться заложниками России в тех или иных вопросах. Может чиновник отчасти и прав, но взять удобрения немцам больше негде, а выгодные цены на российскую продукцию и вовсе способны добить местную химическую промышленность. Мэй констатирует, что затраты на газ и энергию составляют 80-90% от общих расходов на производство минеральных удобрений. Это значит, что удобрения представляют собой дешёвый российский природный газ на следующем этапе производства. Чиновник потребовал у руководства ЕС разработать стратегию, позволяющую избежать потери производства удобрений внутри страны. Местные фермеры молчат, но цены на российские удобрения бюргерам явно понравились, поэтому будет достаточно сложно заставить этих ребят отказаться от дешёвой продукции.

Одновременно с этим глава Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии призвал правительство субсидировать цены на электричество, что позволит обеспечить конкурентную способность немецких удобрений на внутреннем и внешнем рынках. Судя по всему, руководство регулирующего органа настроено решительно, а значит давление на правительство продолжится. Всё это выглядит очень странно, ведь представители Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии должны обеспечивать выгодные условия собственным фермерам. Проще говоря, низкая цена на удобрения – это благо, ну а отказ от российского продукта приведёт к самым непредвиденным последствиям, включая рост стоимости продуктов питания. Кажется, что всё это играет против рядовых немцев, ну а действия чиновников давно уже не соотносятся с реальностью и играют на руку американским властям.