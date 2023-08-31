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В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
Оказывается дело в грибах, которые активно поглощают свиньи

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Американская и европейская пресса любит писать об ужасах, которые творятся в российской глубинке. Истории передаются из уст в уста и обрастают всё новыми подробностями. При этом в самой Америке не спешат хватиться тем, что 80% молодых людей непригодны к службе в армии. В лучшем случае речь идёт об избыточном весе, но многие имеют психические заболевания. Вообще, в последнее время людям с биполярным расстройствам разрешили служить в армии США, ну а в Японии делают вид, что авария на Фукусиме – это какая-то мелочь, продолжая сливать в океан радиоактивную воду. Как оказалось, проблемы есть и в Европе, но и об этом демократический мир предпочитает помалкивать. 

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По данным The Times, если вам в голову придёт идея погулять по лесам Центральной Европы, то вас ожидает неприятный сюрприз. Как оказалось, дикие свиньи, обитающие в лесах Германии и Австрии, имеют необычно высокий уровень радиоактивности, что делает их мясо непригодным для употребления в пищу. Первое, что приходит на ум – это Чернобыльская авария, вот только эксперты уверяют, что причина совсем не в советской АЭС. Кстати, есть несколько научных работ от видных учёных, которые долгое время обвиняли именно СССР в своих проблемах, но диким кабанам неведомы политические дрязги, поэтому они и сейчас бродят по европейским лесам. Согласно проведённым исследованиям, содержание радиоактивного цезия в организмах животных в разы превышает безопасный уровень, поэтому охотникам запрещают даже приближаться к подобным свиньям. Мало того, некоторые районы и вовсе следовало бы закрыть для доступа, о чём рассказали исследователи из Венского технического университета. 

Учёные выяснили, что почва в районах обитания свиней до сих пор содержит следы нуклеарных испытаний, проводившихся на протяжении десятилетий. Анализ показал, что до 68% радиоактивного загрязнения было вызвано ядерными испытаниями. Специалисты пришли к неутешительным итогам, ведь многие образцы содержали огромное количество цезия, превышающие предельно допустимые нормы, а это свидетельствует о влиянии ядерных испытаний и никак не связано с Чернобылем. По мнению учёных, источником радиоактивных свиней стали испытания ядерного оружия, которые проводились в Германии в середине ХХ века. Таким образом, радиация от ядерных испытаний, а особенно тех, что прошли в 1960-х годах, проникла в почву и продолжала оказывать воздействие на экосистему. Особую роль в этом процессе сыграли подземные грибы, которые служат источником пищи для свиней.

Долгое время исследователи не могли понять, почему радиоактивными остаются только дикие кабаны, но теперь всё встало на свои места. Так, грибы являются основным источником питания для свиней, ну а сами грибы берут радиоактивный цезий из почвы. Этот процесс занимает время, а животные годами накапливают радиацию, что не оказывает критического воздействия на их жизнедеятельность. В ходе анализа образцов грибов стало ясно, что в 88% случаев уровень радиоактивного цезия в них превышал безопасные нормы. Что удивительно, но это обстоятельство защитило диких свиней от охотников, поскольку мясо свиней признано опасным для потребления, а в последние десятилетия дикие кабаны в лесах Центральной Европы благоденствуют.

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#интересное #природа #радиация
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