Власти Пакистана опасаются вторичных санкций со стороны США

90-е годы станут символом краха одной из самых мощных империй в истории человечества, что полностью отражают те потери, что испытала Россия на пути к капитализму. Останавливаться на данной проблемы не будем, поскольку тема материала немного иная. Ну а поскольку денег в стране резко не стало, то принимались довольно странные решения, которые позволяли хоть как-то выживать в условиях тотальной приватизации и невиданного по своим размерам вывода средств за рубеж. Именно тогда российское ОКБ им. А.И. Микояна вместо того, чтобы продавать по всему миру собственные самолёты, было вынуждено отдать наработки китайцам, которые совместно с Пакистаном начали производство истребителя JF-17 «Thunder». Кстати, внутри стоял двигатель РД-93. Это модифицированная версия РД-ЗЗ, который является сердцем МиГ-29, ну а в итоге Китай и вовсе получил права на производство РД-93 на своей территории. Российская компания получила за всё это определённую сумму денег и смогла выжить, ну а с тех пор утекло много воды.

реклама

Известно, что JF-17 – это истребитель, составляющий основу воздушных сил Пакистана. На вооружении находится 146 единиц данной модели. Первоначально Машины производились в Китае, но после было создано совместное предприятие в Пакистане, где истребители успешно выпускались какое-то время. В настоящее время JF-17 можно назвать устаревшим, ну а в Китае давно освоили третью модификацию, которая превосходит старичка по всем характеристикам. И всё же, истребители есть, а утилизировать их никто не будет, поскольку они ещё способны выполнять свои задачи. Как оказалось, большая часть JF-17 простаивает, а причина в российском двигателе. Эксперты поясняют, что сам мотор не имеет проблем и недостатков, но это не значит, что его не нужно обслуживать.

По данным журналистов EurAsian Times, Пакистан обратился к Китаю с просьбой начать обслуживать двигатель, но в Поднебесной по непонятным причинам не готовы решить сложившуюся проблему. Время идёт, самолёты стоят, а в итоге о возможности оказать Пакистанским властям помощь заявили представители российского ОДК «Климов». Именно там разрабатывался двигатель РД-93, а значит есть реальная возможность наладить производство запасных частей. И всё бы ничего, но «Рособоронэкспорт», отвечающий за продажу комплектующих, услуги по ремонту и другие задачи, остаётся под санкциями США. Похоже, власти Пакистана опасаются возможных вторичных санкций в случае, если будет принято решение о прямом сотрудничестве с Россией. Истребители стоят, запчасти есть, а проблема не решается.

Напомним, JF-17 «Thunder» обладает длиной в 14 метров и размахом крыльев 8.5 метра. Силовая установка обеспечивает грузоподъёмность (установлен всего 1 двигатель) 3720 килограмм, а максимальный радиус выполнения боевых задач не превышает 1200 километров (по другой версии 1350 километров). Дальность полёта на одной заправке доходит до 3000 километров со скоростью до 1900 км/ч, а сам истребитель может подниматься на высоту до 15 200 метров. JF-17 «Thunder» может нести самое разнообразное оружие, включая управляемые ракеты воздух-воздух и воздух-земля, а также авиабомбы. На данный момент JF-17 оснащены китайскими радарами KLJ-10 и средней дальности авиационными ракетами SD-10/PL-12 с активной системой наведения. Согласно соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Китаем, первые 50 истребителей укомплектованы бортовыми радиолокационными системами китайского производства. После этого, на самолётах ставили БРЭО и БРЛС, разработанные в Пакистане, а также БРЛС европейского производства. Ранее пакистанские военные рассматривали вариант получения от французской компании «Thales» РЛС RC-400 и ракет класса «воздух-воздух» MICA от MBDA. Также шли переговоры с британскими и итальянскими фирмами о возможности поставок оборудования.