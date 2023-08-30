Дрон XQ-58A Valkyrie выглядит перспективно и способен выполнять задачи как в составе пилотируемой группы, так и самостоятельно

Конфликт в Украине ещё не завершился, а ключевые игроки уже приступили к корректировке своей военной доктрины. При этом особенно перспективной технологией считается внедрение беспилотных летательных аппаратов на основе ИИ, а разработки есть как у США, так и у Китая. Как стало известно, американское правительство планирует инвестировать 5.8 миллиарда долларов, которые пойдут на производство 2000 дронов, способных принимать участие в боевых действиях как под контролем человека, так и находясь под управлением продвинутых систем на базе искусственного интеллекта. Основной задачей армии беспилотников считается содействие и поддержка пилотируемых истребителей, о чём сообщают журналисты The Register.

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Приводится интервью полковника Такера Хэмилтона, который в настоящее время руководит департаментом тестирования и интеграции систем искусственного интеллекта ВВС. Отмечается, что тесты, проведённые в августе 2023 года, подтвердили успешное взаимодействие боевых дронов модели XQ-58A Valkyrie, работа которых была доверена ИИ. На основе полученных результатов было принято стратегическое решение начать развёртывание воздушного флота, состоящего из двух тысяч единиц XQ-58A. Оценочная стоимость одного беспилотника составляет около 3 миллионов долларов, но такая цена только на первый взгляд кажется высокой, поскольку современные истребители и бомбардировщики обходятся в 20-30 раз дороже. К примеру, многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, разработанный компанией Lockheed Martin, обходится потенциальным покупателям в 90 миллионов долларов, а конечная цена сильно зависит от комплектации, модификации и стоящих перед авиацией задач. Часто в конечную сумму включают обучение пилотов, ремонтных бригад и строительство ангаров, что может увеличить стоимость одной машины до 120 миллионов долларов и больше.

Основной объем средств в размере 3 миллиарда долларов предполагается израсходовать к 2028 году, но пока вопрос завис в Конгрессе, где должны одобрить инициативу Пентагона. Эксперты отмечают, что XQ-58A будут использоваться как самостоятельные боевые единицы, так и в составе пилотируемых групп, где смогут обеспечить ВВС США преимущество за счёт высокотехнологичных систем. Скорее всего, первое время беспилотные аппараты Valkyrie не будут действовать в полностью автономном режиме, и начнут предлагать варианты решений, которые оператор сможет одобрить или отклонить. Таким образом, решающее слово всегда останется за человеком, что позволит избежать опасных прецедентов. Генерал-майор ВВС США Скотт Джоб полагает, что дроны смогут существенно расширить возможности пилотируемых истребителей F-35 и F-22. Прежде всего это произойдёт за счёт того, что американская авиация получит больше боеприпасов, а значит сможет выполнять более сложные миссии и не экономить снаряды. Планируется, что работоспособность данной концепции будет проверена в ближайшие месяцы, включая моделирование воздушных боев и совместных операций с пилотируемыми аппаратами. Такие испытания будут включать сценарии противостояния в воздухе и возможность воздействия на условную цель, а вот реального боевого оружия ИИ пока не получит.

Разработкой дронов XQ-58A занимается частная американская компания Kratos Defense. Она заключила контракт с Министерством обороны США в 2016 году на создание беспилотников, а первый полёт боевого БПЛА состоялся 5 марта 2019 года. В ходе разработки было запланировано проведение нескольких этапов лётных испытаний в рамках развёртывания двух фаз. В марте 2021 года состоялся шестой этап испытаний Valkyrie, в ходе которого XQ-58A впервые был использован как платформа для запуска малого многофункционального БПЛА Altius-600. Этот аппарат может выполнять задачи наблюдения, радиоэлектронной борьбы и уничтожения вражеских беспилотников. Согласно официальной информации Kratos Defense, длина XQ-58A составляет 9.1 метра, размах крыла – 8.2 метра, максимальная взлётная масса – 2.7 тонны, а боевая нагрузка – до 544 кг. Ожидается, что дроны смогут развивать крейсерскую скорость до 882 км/ч, преодолевать расстояние до 5 600 километров, поднимаясь на высоту до 14 километров. Всё это сделает такие устройства недостижимыми для многих ПВО, а также сложными целями для пилотируемых истребителей, которые так высоко не могут подниматься из-за существующих ограничений человеческого организма.

Что любопытно, в начале июня 2023 года журналисты Business Insider приводили заявления указанного выше Такера Хэмилтона, рассказывающего о том, что во время испытаний дрон попытался атаковать своего оператора. Якобы, беспилотник пришёл к выводу, что оператор мешает выполнению задачи и снижает эффективность его работы. Позднее официальные представители ВВС США опровергли слова полковника, но осадок остался.