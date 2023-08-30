При этом от Windows отказываются даже корпоративные клиенты

За прошедшие с начала СВО полтора года Microsoft несколько раз меняла решение о поддержке тех или иных санкций. Компания уходила и возвращалась, ну а недавно представители Софтверного гиганта заявили, что российский бизнес с 1 октября 2023 года больше сможет рассчитывать на покупку лицензионной операционной системы и других продуктов. Очевидно, что откровенно враждебные действия Microsoft не могли пройти бесследно, а в результате заметно резкое падение спроса на операционную систему Windows. По данным «Коммерсанта», за первое полугодие продажи лицензионных версий Windows упали на 78%. При этом отдельные продукты и вовсе перестали покупать, а реализация коробочных версий операционных систем просела в 10 раз.

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Отдельно отмечается, что происходящее заметно не только среди обычных пользователей, которые никогда не славились желанием покупать лицензии, но и у бизнес-сектора. В корпоративной среде нарушение лицензионных норм чревато серьёзными последствиями в соответствии с законодательством, но даже это не остановило стремительное падение продаж ключей активации. Напомним, ранее российские власти рассматривали возможность легального использования взломанных версий программного обеспечения зарубежных компаний, покинувших страну. В итоге официальное решение так и не было принято, а многие компании начали ориентироваться на российские аналоги. По информации компании «Крок», запасы лицензионных пакетов в РФ стремительно сокращаются. Особенно всё сложно с коробочными версиями, а оставшееся количество уже не может удовлетворить потребности растущего сектора. Особенно дефицит заметен у крупных заказчиков, многие из которых находятся в поиске альтернативных решений.

Известно, что сегодня дистрибьюторы и интеграторы активно распродают остатки лицензий, приобретённых до того, как Microsoft объявила о своём уходе из России в марте 2022 года. Остатки на складах иссякают, а некоторые дистрибьюторы уже отключили онлайн-продажи. Несмотря на это Windows продолжает оставаться наиболее популярной операционной системой как в мире, так и в России. Переход на другую платформу, включая российские альтернативы на базе Linux, может быть затруднителен. Особенно это касается компаний, которые должны затратить значительные усилия на обучение сотрудников, не говоря уже о высокой стоимости отечественного ПО. Согласно данным StatCounter, в июле 2023 года Windows установлена на 83.16% настольных ПК и ноутбуков в России. На этом фоне говорить об импортозамещении не приходится, поскольку иногда аналогов не существует, а многие компании не хотят или не могут перейти на отечественное программное обеспечение.

Несмотря на санкции, некоторые российские компании находят способы обойти ограничения Microsoft и продолжают использовать лицензионные версии Windows, в том числе путём параллельного импорта или получения анонимных лицензий через партнёров в странах СНГ. Такие методы, пусть и остаются рабочими, создают определённые неудобства бизнесу. Эксперты не исключают, что Microsoft может расширить санкции, а в результате российские пользователи не смогут получать обновления безопасности. Фактически, лицензия в таком виде мало чем будет отличаться от пиратской копии, поэтому нет ничего удивительного в том, что продажи Windows снижаются, а новые запасы никто ввозить не собирается, поскольку спроса нет и не предвидится.