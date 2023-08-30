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Пользователи неохотно отказываются от HDD, а дорогие SSD покупают единицы – статистика EaseUS
При этом большая часть пользователей уже перешла на твердотельные накопители, но предпочла оставить в системе и жёсткие диски

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С момента появления пользовательских твердотельных накопителей прошло несколько десятилетий, а за это время аналитики уже несколько раз «хоронили» традиционные жёсткие диски. Нас уверяли, что ещё совсем немного и SSD с лёгкостью вытеснят HDD с рынка, вот только ничего подобного не происходит. Мало того, крупные компании, занимающиеся хранением данных, и вовсе уверяют, что альтернативы жёстким дискам нет, поскольку по соотношению цены и объёма твердотельные накопители отстают в несколько раз. Ну а в бизнесе важны лишь деньги, поэтому экономический фактор продолжает оказывать влияние на рынок. Что любопытно, сегодня нет внятной статистики распределения накопителей разных форматов, а в результате возникает настоящий информационный вакуум. К счастью, исследование компании EaseUS позволит сделать важные выводы. 

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EaseUS занимается разработкой ПО и специализируется на резервном копировании, восстановлении и управлении дисками. В рамках данного исследования компания опросила 207 797 пользователей за последние три месяца. Представленные результаты основаны на данных о 754 142 дисках, включая 346 477 твердотельных накопителей, 200 818 жёстких дисков и 206 847 USB-накопителей. Как выяснилось, твердотельные накопители продолжают завоёвывать популярность, медленно вытесняя жёсткие диски. Согласно результатам опроса, доля владельцев SSD составила 45.94% от всех накопителей, что почти вдвое превышает процент пользователей HDD, составивший 26.62%. Оставшиеся 27.43% приходятся на USB-накопители. Отдельно отмечается, что интерфейсы SATA и NVMe остаются самыми распространёнными. Несмотря на более высокую скорость работы NVMe, интерфейс SATA всё ещё лидирует с показателем в 36.59% случаев, в то время как NVMe используется лишь в 17.64% случаев. Интересно, что 2.92% опрошенных пользователей по-прежнему предпочитают устаревший интерфейс IDE. Кроме того, 36.5% опрошенных относятся к категории «прочее», включающей все USB-накопители.

Выбор ёмкости также различается среди пользователей SSD и HDD. В первом случае наиболее популярны накопители на 256 Гб и 512 Гб, установленные у 28.96% пользователей и накопители объёмом от 128 Гб до 256 Гб, замеченные у 26.3% всех владельцев ПК. Среди тех, кто использует жёсткие диски, около 40.7% предпочитают накопители от 512 Гб до 1 Тб, 20.93% выбрали диски от 256 Гб до 512 Гб, и лишь 14.1% остановились на дисках ёмкостью от 1 Тб до 2 Тб. При этом 10.3% пользователей SSD выбрали диски объёмом менее 64 Гб или более 1 ТБ. В случае с жёсткими дисками, 24.3% владеют накопителями объёмом менее 256 Гб или более 2 Тб. Исследователи также выявили наиболее популярные бренды твердотельных накопителей: Crucial, Kingston и Samsung. Самыми распространёнными моделями оказались Crucial MX500 (500 Гб), Kingston A400 (240 Гб и 480 Гб), Samsung 980 Pro (1 Тб и 2 Тб), Samsung 970 Evo Plus (1 Тб) и Samsung 860 Evo (500 Гб). Что касается жёстких дисков, популярностью пользовались Seagate, Toshiba и Western Digital, особенно модели Seagate Barracuda, Toshiba DT01ACA100 и WD Blue ёмкостью 1 Тб. В области USB-накопителей лидировали Kingston и SanDisk.

Отчёт компании EaseUS за второй квартал 2023 года охватывает данные по 336 058 накопителям (включая 205 889 твердотельных накопителей и 130 169 жёстких дисков) от 207 797 пользователей. В ходе изучения полученных данных выяснилось, что около 36.81% пользователей используют на своём ПК или ноутбуке два диска, в то время как 28.02% предпочитают один диск. Всего лишь 3.56% пользователей оснастили свои системы шестью и более накопителями. Как и ожидалось, большинство пользователей выбирают SSD как основной и резервный накопитель для хранения данных. По результатам исследования, 74.19% пользователей используют SSD в качестве основного, в то время как жёсткий диск остаётся предпочтительным вариантом лишь для 25.81% опрошенных. Нельзя не вспомнить, что твердотельные накопители обеспечивают более высокую производительность по сравнению с жёсткими дисками, особенно при выполнении повседневных задач, таких как загрузка операционной системы и приложений. Распределение используемого пространства на основном диске (диске C) различается между владельцами SSD и HDD. Примерно 33.17% владельцев SSD выделяют от 128 Гб до 256 Гб на основной диск, в то время как 31.38% владельцев HDD используют ёмкость от 256 Гб до 512 Гб. Относительно типа раздела, 57.41% пользователей предпочитают использовать GPT (GUID Partition Table), в то время как MBR (Master Boot Record), более старый тип раздела, фиксируется в 42.59% случаях.

Заключительная часть исследования наглядно показывает, что массовый пользователь не интересуется миграцией на Windows 11. Несмотря на то что прошло восемь лет с выпуска Windows 10, данная версия ОС остаётся наиболее популярной: 51.31% пользователей предпочитают Windows 10, тогда как только 28.26% респондентов выбрали Windows 11. Оставшаяся часть опрошенных использует Windows 7 и Windows 8.1, а также присутствует небольшое количество машин на Windows Server. Можно сделать вывод, что реальные цифры далеки от рекламных проспектов, ну а в свете полученных данных становится и вовсе неясно, кто вообще покупает жёсткие диски на 10 Гб и больше, а также твердотельные накопители ёмкостью 2 Тб, которые в последнее время сильно подешевели. 

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#ssd #hdd #статистика
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