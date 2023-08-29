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CNN: ВСУ придётся рассчитывать на свои силы, поскольку поставка F-16 состоится очень нескоро
Американские журналисты полагают, что перспективы получения истребителей сегодня крайне туманны

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Если почитать украинскую прессу, то можно сделать вывод, что страны Европы выстроились в очередь и готовы поставлять ВСУ истребители в неограниченном объёме. Предварительные решения озвучили власти Нидерландов и Дании, ну а журналисты CNN приходят к выводу, что украинская сторона чрезмерно оптимистично оценивает заявления Западных политиков, поскольку реальные сроки появления американских истребителей в небе над Донбассом окажутся в несколько раз дольше заявленных. Согласно материалам телеканала, истребители F-16 действительно нужны ВСУ, поскольку обладают широким функционалом и способны обеспечивать воздушное прикрытие, атаковать наземные цели, участвовать в воздушных боях и перехватывать ракеты крылатые ракеты. 

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Всё это делает поставки крайне желанными для ВСУ, а реальная возможность выдать Украине такую технику есть у многих европейских стран. Всё дело в том, что эти государства закупают авиацию в США, поэтому постепенно выводятся F-16 из эксплуатации. При этом CNN также отмечает, что сами европейцы относятся к передаче истребителей скептически, поскольку американские производители не способны расширить производство F-35 в ближайшие годы. Ну а в итоге американские журналисты приходят к выводу, согласно которому поставка самолётов зависит от множества факторов. Например, существует баланс между потребностью в интеграции F-16 в инфраструктуру ВСУ и необходимостью тщательной подготовки украинских пилотов. Также возникает вопрос о количестве необходимых Украине истребителей, а в CNN полагают, что несколько десятков не смогут улучшить положение ВСУ и поддержать контрнаступление. Дания, Нидерланды и Норвегия обязались передать более 60 машин, но все они уже находятся на стадии полного исчерпания своего ресурса, а также прошли модернизацию больше 20 лет назад. Потребуется техническое обслуживание и высококлассные специалисты, а ничего этого у Украины нет. 

Обучение украинских пилотов уже стартовало, но эксперты напоминают, что у инструкторов истребителей F-16 нет опыта противостояния с российской ПВО, а многие из них никогда не участвовали в реальных боевых операциях. Украинские источники уверены, что обучение управлению F-16 займёт около четырёх месяцев, но аналитики указывают на значительное расхождение между базовой подготовкой (взлёт, полёт, посадка) и боевой работой в составе группы, особенно когда речь идёт о противостоянии с не уступающим по силе противником. В CNN отмечают, что офицерам НАТО, переходящим на F-16 с других типов самолётов, требуется около девяти месяцев обучения. Вот только эти сроки не учитывает подготовку к конкретным боевым сценариям. При этом кабина F-16 сильно отличается от кабины МиГ-29, на котором обычно летают украинские пилоты. 

Эксперты полагают, что пилотам ВСУ придётся освоить работу с новыми системами, с которыми они ранее не сталкивались, ведь американский подход к воздушному бою отличается от советского. Кроме того, требуется высокий уровень знания языка, тогда как даже украинские власти насчитали всего 30 пилотов, которые владеют английским и могут приступить к обучению. А это не больше двух эскадрилий, что не окажет на ход боевых действий решающего значения. Не стоит забывать, что F-16 требует гораздо больше технического обслуживания, чем традиционные советские истребители, а это станет непростой задачей для украинских техников. По информации CNN, F-16 требуют 16 часов обслуживания на каждый час полёта. При этом стоимость одного часа полёта составляет почти 27 тысяч долларов. Потребуется строительство защищённых ангаров, вот только вся территория Украины простреливается крылатыми ракетами, а гиперзвуковые «Кинжалы» и вовсе способны наносить удары со 100% вероятностью поражения целей. Всё это рисует довольно мрачную перспективу, а некоторые эксперты и вовсе полагают, что Киев никогда не получит F-16. 

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#сво #военные технологии #авиация #f-16 #истребители
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