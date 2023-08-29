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Власти РФ могут снизить беспошлинный порог в 5 раз – покупки на AliExpress станут слишком дорогими
Решение может быть принято уже в октябре текущего года, а сумма снизится до 200 евро

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В последние годы российские власти не устают проводить эксперименты с пороговыми пошлинами, касающимися суммы беспошлинного ввоза товаров в страну. После начала СВО и введения санкций инициативы в данной сфере утратили свою актуальность, но наибольший интерес представляет временной отрезок с 2018 по 2022 год. Примером таких изменений стало решение Дмитрия Медведева в феврале 2018 года о необходимости уменьшения пороговой суммы с 1000 евро до 500 евро начиная с января 2019 года, а затем до 200 евро с января 2020 года. В итоге план был успешно реализован, но органы управления решили продолжить работу в этом направлении. В декабре 2019 года началось обсуждение возможности снижения пороговой суммы до 20 евро (эквивалент 2065 рублей по курсу на 29 августа 2023 года), ну а в 2022 год сумму беспошлинного порога было решено повысить до 1000 евро. При этом сроки повышения истекают 1 октября, а значит времени осталось совсем мало. 

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Судя по всему, правительство РФ планирует снова вернуться к политике ограничений, тогда как обычные потребители настроены крайне негативно относительно подобных инициатив. По данным «Коммерсанта», ссылающегося на опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 42% граждан страны считают, что данная мера окажет негативное воздействие на их финансовое положение. Люди полагают, что с уменьшением порога будет снижаться и количество товаров, которые они смогут приобрести за границей по более выгодной цене, например, на платформе AliExpress. Напомним, на момент написания данного материала лимит для беспошлинного ввоза составлял 1000 евро. Увеличение беспошлинного порога считалось эффективной мерой, позволяющей потребителям купить недорогие товары в обход санкций, поскольку намечалось массовое бегство крупных брендов из России. Вот только за счёт параллельного импорта и других механизмов положение удалось стабилизировать, поэтому указанная выше мера потеряла свою привлекательность и воспринимается властями в негативном ключе. 

По мнению аналитиков, снижение лимита для беспошлинного ввоза приведёт к тому, что жители РФ вынуждены будут тратить больше денег на покупку необходимых товаров за границей. Эксперты отмечают, что сегодня российские власти не пришли к единому мнению относительно дальнейших изменений в сфере понижения суммы беспошлинного ввоза. Предполагается, что уже в октябре могут вернуться прежние нормы в 200 евро, тогда как есть и другие инициативы. Например, не исключается вариант уменьшения лимита не в пять раз, а в два или три раза. По данным ВЦИОМ (по состоянию на июль 2023 года), 47% россиян приобретают товары за границей, не покидая своих домов. Это объясняется тем, что граждане страны стали более бережливыми в расходах из-за сокращения реальных доходов. 

Исследование также показало, что 70% россиян выбирают зарубежные покупки из-за более низких цен на товары. Для 45% респондентов важен широкий ассортимент на зарубежных площадках, а некоторые и вовсе уверяют, что аналогов в РФ просто нет. Аналитики полагают, что снижение беспошлинного лимита в 5 раз приведёт к тому, что 18% россиян сократят объёмы покупок на китайских площадках, а 15% вообще откажутся от такой практики из-за увеличения таможенных расходов. Эксперты оценивают, что возвращение лимита на уровень 200 евро может привести к уменьшению объёмов трансграничной онлайн-торговли на 30-35%. Отдельно указывается, что сегодня объём трансграничной онлайн-торговли составляет около 3% от всей электронной коммерции в России, что подтверждается статистикой Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В первой половине 2023 года сумма трансграничной торговли составила 76 миллиардов рублей. Скорее всего снижение лимита для беспошлинного ввоза повлечёт за собой рост цен на товары на российских площадках. Многие продавцы будут вынуждены заказывать товары за границей, а всё это только ухудшит покупательскую способность, снизившуюся после падения курса национальной валюту в первой половине 2023 года. 

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#aliexpress #законодательство рф #беспошлинный порог #таможенный взнос
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