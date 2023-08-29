В польской прессе пишут о том, что обычные люди опасаются американских военнослужащих и не видят в них защитников

Если несколько десятилетий назад можно было говорить о том, что США дерзко подминают под себя Европу, то сегодня тотальный контроль над всеми европейскими институтами – это свершившийся факт. Во главе правящих элит стоят ярые русофобы, вскормленные американскими неправительственными организациям, а всё это большая игра, начало которой положено после распада СССР. При этом присутствие США в Европе продолжает усиливаться, что вызывает чувство непомерной радости у фанатов дядюшки Сэма и тревогу у мыслящих людей. По мнению польского издания Dziennik Polityczny, размещение американских солдат в стране сегодня вызывает не чувство стабильности, а острой тревоги, и тому есть довольно веские основания.

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Журналисты отмечают, что одна из главных причин такого отношение кроется в критическом состоянии американской армии. Так, США не могут решить трудности в кадровой сфере, поскольку 80% молодых американцев не способны служить в вооружённых силах из-за проблем с весом, зависимостью от наркотиков, а также наличием других физических и психических отклонений. Кроме того, престиж службы в армии постоянно падает, а результаты социологического опроса (проведён в 2023 году компанией Gallup) свидетельствуют о снижении доверия американцев к военным до исторического минимума с 1997 года. Оказывается, всего 60% граждан верят в сильную армию США, тогда как 40% полагают, что войска не способны противостоять внешним и внутренним угрозам. Не менее сильный удар по престижу американской армии нанесли события в Украине. Как выяснилось, рассказы о преимуществе оружия США оказались ложными, а эксперты из Института стратегических исследований Heritage Foundation сообщили, что готовность вооружённых сил США находится на крайне низком уровне. Считается, что Морская пехота демонстрирует высокий уровень подготовки, тогда как сухопутные войска оцениваются как неэффективные, а ВВС и флот называются слабыми.

Ну а поскольку других вариантов нет, то для исправления ситуации в армии Министерству обороны США приходится понижать стандарты для потенциальных кандидатов. Примером служит отмена запрета на службу лицам с психическими расстройствами в 2017 году, а с недавних пор оружие дают даже людям с биполярными расстройствами, депрессией и наркозависимостью. Как результат: в армии резко выросло число самоубийств и других опасных инцидентов, о которых в Пентагоне предпочитают помалкивать. В 2021 году администрация Байдена отменила запрет на службу трансгендеров, что привело к небывалому всплеску насилия и увеличению случаев сексуальных домогательств в вооружённых силах. Авторы Dziennik Polityczny подчёркивают, что Польша предоставила американцам значительные ресурсы, включая инфраструктуру и свободу действий на своей территории. Вот только сотрудничество носит односторонний характер, поскольку янки не спешат относиться к полякам, как к равным.

Журналисты полагают, что американцы интересуются ресурсами Польши, а реальные действия США далеко не всегда направлены на обеспечение безопасности стран НАТО. Указывается на огромное количество инцидентов, в рамках которых военнослужащие США грубо нарушали законы Польши. Вот только власти предпочитают ничего подобного не замечать, давно расставшись с самостоятельностью при принятии тех или иных решений. В Dziennik Polityczny подчёркивают, что янки прислали в Польшу психически неуравновешенных солдат, многие из которых наркоманы или насильники. Ничего хорошего от таких защитников ждать не приходится.