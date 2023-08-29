Закупить новые конвертопланы в США больше никто не хочет

Ещё недавно американский конвертоплан V-22 Osprey считался одним из самых перспективных решений для переброски десанта и захвата той или иной территории. Его должны были использовать при патрулировании, а технические характеристики давали повод надеяться на то, что подобные аппараты будут выпускаться десятилетиями и станут на вооружение многих армий по всему миру. Ещё бы, ведь V-22 Osprey способен взять на борт 24 десантника, пролететь 700 километров, а после вернуться на базу. При этом максимальная дальность полёта превышает 2600 километров, а скорость полёта достигает 500 км/ч, что намного превышает показатели обычных вертолётов. Одним словом, с США наладили производство и планировали продавать конвертоплан союзникам, но череда опасных крушений способна привести к довольно неприятным последствиям.

реклама

Как стало известно, на днях произошёл очередной инцидент с V-22 Osprey. Экипаж выполнял учебную миссию в северной части Австралии, а в результате падения зафиксирована гибель троих военнослужащих, тогда как ещё пять человек получили серьёзные ранения. Отдельно отмечается, что около года назад случилось аналогичное происшествие, а череда катастроф V-22 Osprey ставит точку в его экспортном будущем. Аналитики напоминают, что конвертоплан имеет важное значение как средство военного присутствия и быстрого реагирования американских войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно V-22 Osprey должен был обеспечить США значительное преимущество при переброске войск и оборудования в мирное время и в случае начала конфликта между Америкой и Китаем.

Эксперты полагали, что усиленная береговая оборона сильно осложняет подходы с моря с использованием обычных вертолётов и десантных катеров. А вот конвертоплан способен пролететь достаточно большое расстояние над морем, поэтому десант окажется в самом неожиданном для противника месте. Руководство Корпуса морской пехоты США отмечало, что V-22 Osprey способен доставить бойцов в любую точку Тихого океана, затратив на это в разы меньше времени, чем традиционные вертолёты, позволяя американским кораблям наносить огонь по противнику с безопасного расстояния. Похоже, всем этим планам не суждено осуществиться, поскольку постоянные аварии вынуждают Пентагон задуматься о приостановке полётов до лучших времён. Оказывается, что за те годы, что V-22 Osprey используется в качестве боевой машины, было зафиксировано 13 инцидентов, в которых погибли 51 человек.

Аналитики отмечают, что долгое время V-22 Osprey вызывал споры из-за высокой стоимости и длительного периода разработки, а в последнее время к этому списку прибавились и проблемы с безопасностью. Всё это стало следствием революционной конструкции машины, в которой крыло способно наклоняться для вертикального взлёта и посадки, а также возвращаться в горизонтальное положение для выполнения горизонтальных полётов. Как стало известно, ни одна из служб в США не планирует приобретать V-22 Osprey в будущем. При этом Корпус морской пехоты, Военно-морской флот и Военно-воздушные хотят и дальше продолжить эксплуатацию машины. Планируется провести изучение причин аварии, а после внести определённые коррективы. Ну а с учётом крайне сомнительной репутации можно сделать вывод, что V-22 Osprey не только не только не начнёт производиться на экспорт, но и больше не будет выпускаться даже для внутреннего рынка. Оставшиеся в строю конвертопланы останутся на боевом дежурстве до тех пор, пока более масштабные аварии не заставят Пентагон ценить жизни людей дороже техники.



