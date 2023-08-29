После начала серийного производства можно будет говорить о том, что у России появилась собственная гражданская авиация

Если взглянуть на российский рынок, то можно сделать вывод, что санкции не оказали никакого влияния на импорт, поскольку большая часть иностранных товаров присутствует на полках, либо доступна под заказ. И всё же, аналитики уверены в том, что санкции – это долговременный процесс, последствия от которого будут заметны в экономике и социальной сфере России спустя годы и даже десятилетия. Именно поэтому считается важным разрабатывать собственные аналоги западных технологий, что позволит уйти от зависимости по ключевым направлениям. Пожалуй, особенно всё сложно с авиацией, поскольку в мире всего несколько производителей, а значит и обход санкций в данной сфере значительно усложняется.

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По данным журналистов, за последние полтора года российская авиация неплохо приспособилась к введённым ограничениям, а отечественные компании нашли поставщиков, готовы продавать комплектующие по условиям серого рынка. Несмотря на это проблема остаётся актуальной, поэтому разработки собственных решений продолжаются. Как стало известно, накануне российский ближнемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил первый успешный полёт. Информацию подтвердили представители пресс-службы Министерства промышленности и торговли России, а речь идёт об обновлённом самолёте, внутри которого установлены отечественные комплектующие. Отмечается, что экипаж успешно провёл оценку характеристик стабильности и управляемости машины в атмосфере, а также проанализировал работу всех внутренних систем. Был осуществлён рад манёвров, включая «посадку на облако и второй заход на посадку. После завершения испытательного полёта, авиалайнер благополучно приземлился на аэродроме, где его встретили громкими аплодисментами.

Посадка Sukhoi Superjet 100 была осуществлена в Комсомольске-на-Амуре. На борту самолёта находились опытные лётчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а также инженер-испытатель Денис Велижанин. Лайнер провёл в воздухе более 54 минут, в ходе которых удалось достичь максимальной высоты в 3000 метров и развить скорость в 343 км/ч. Отечественным инженерам и разработчикам удалось успешно интегрировать собственные решения и технологии в авиалайнер, включая системы авионики, шасси, вспомогательной энергетической установки, комплексную систему управления, а также системы энергопитания, воздушного кондиционирования, противопожарной защиты и многие другие. Фактически, налицо полное замещение иностранных аналогов, а эксперты уверяют, что в Sukhoi Superjet 100 были внесены изменения в 40 различных систем и агрегатов. С целью ускорения программы первый лётный прототип SJ-100 в настоящее время оснащён двигателями SaM146, однако в скором времени его заменит второй прототип, оснащённый отечественным ПД-8.

На 2023 год намечены и другие испытания, а в ближайшие годы должно стартовать серийное производство. Отметим, что для полного обновления парка потребуются сотни самолётов, поэтому перспективы перехода на отечественные лайнеры осуществимы только спустя десять лет. И всё же, успешный полёт Sukhoi Superjet 100 позволяет говорить о том, что в России впервые за десятилетия появилась собственная авиация. Ну а реальные перспективы наметятся после того, как первые серийные самолёты появятся в небе над российскими городами.



