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Республиканцы намерены объявить Байдену импичмент – процесс будет запущен в сентябре
Далеко не все представители партии настроены решительно и верят в успех предприятия

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Выборы президента США состоятся в конце 2024 года, но есть все основания полагать, что Байден не сможет продержаться так долго. И дело даже не в возрасте, ведь сонный Джо замешан в череде коррупционных скандалов, а кресло под ним шатается уже давно. Как стало известно, представители Республиканской партии в Конгрессе готовятся к тому, чтобы объявить Байдену импичмент, о чём и сообщает The Hill. Предполагается, что начало процедуры будет положено уже в сентябре, а значит расследование стартует уже совсем скоро.

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По мнению конгрессмена Ральфа Нормана, откладывать импичмент больше нельзя. Он полагает, что если не сейчас, то уже никогда, ведь времени до следующих выборов остаётся всё меньше. Тем не менее есть представители Республиканской партии, высказывающие определённые сомнения, и предлагающие дождаться выборов. К примеру, Дон Бэйкон уверен, что вначале нужно найти неопровержимые доказательства того, что президент совершал преступления, а только после этого приступать к голосованию. Как стало известно, основной акцент обвинительной комиссии делается на иностранных бизнес-связях членов семьи президента во время его работы на посту вице-президента. Комитет Палаты представителей по надзору активно следил за действиями в этом направлении во время августовских каникул, публикуя стенограммы интервью комитета и направляя запросы на предоставление дополнительной информации.

Несмотря на разногласия, многие республиканцы высказывают поддержку самой идеи расследования, но не готовы поставить на то, что Байдена удастся отправить в отставку. Журналисты отмечают, что что многие республиканцы были вдохновлены заявлением спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, которые внушают скромный оптимизм и приближают начало расследования. Всё это становится особенно актуально на фоне того, что Дэвид Вайс (прокурор штата Делавэр) назначен для наблюдения за уголовным делом, связанным с Хантером Байденом. Некоторые эксперты считают, что это может привести к попыткам министерства юстиции ограничить доступ к информации, ссылаясь на текущее расследование. По информации The Hill, Иен Сэмс, занимающий пост представителя Белого дома по вопросам надзора и расследований, отнёсся к инициативе республиканцев с некоторым скепсисом. Мнения по этому поводу разделились, а конгрессмен Чип Рой констатирует, что даже в случае успеха импичмент не принесёт обычным американцам никакого пользы. Все те, кто, кто в настоящее время сталкивается с трудностями: неспособностью купить автомобиль, оплатить топливо и обеспечить детей образованием так и останутся не у дел, а значит нужны реальные перемены, которые могут быть инициированы только следующим президентом. Ну а любые политические игры только усложняют социальную повестку в обществе.

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#политика #байден #импичмент
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