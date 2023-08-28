Специалисты отмечают, что потери в живой силе противника после применения подобных боеприпасов достигают 100%

После того как США передали Украине кассетные боеприпасы, жителям Донецка и других городов ДНР стало ещё сложнее передвигаться по городу. Как оказалось, вместо того, чтобы применять подобные снаряды во время наступательной операции, командование ВСУ предпочитает их использовать против мирного населения. Ну а особенности кассетных снарядов таковы, что поражающая способность их выше, и как следствие количество жертв продолжает увеличиваться. Ещё на фоне разговоров о появлении такого орудия в руках ВСУ, российские политики отмечали, что будут вести себя симметрично, а значит оставляют за собой право применения некоторых видов снарядов, которые держались в запасе. При этом утверждалось, что в России подобных боеприпасов намного больше чем в США, а отдельные боевые единицы имеют уникальные характеристики. Похоже, пришло время продемонстрировать реальный потенциал армии РФ.

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Сегодня стало известно о том, что радом с населённым пунктом Сторожевое, в направлении Южного Донецка, в ответ на использование американских кассетных снарядов украинскими силами против мирных городов Донбасса, Вооружённые силы Российской Федерации приняли решение применить кассетные термические боеприпасы. Предлагаем сразу же посмотреть видео ниже, где можно рассмотреть, как вначале украинская артиллерия проводит удары по российским позициям. Спустя несколько секунд на головы стреляющим сыплется настоящий огненный дождь, а некоторые военкоры справедливо называют подобные снаряды «Армагеддоном». Эксперты отмечают, что потери живой силы противника после применения кассетных термических боеприпасов приближаются к 100%, тогда как техника поджигается и также может выйти из строя.

Принцип действия основан на выбросе в воздух зарядов с горючим веществом. Когда над территорией появляется облако аэрозоля, происходит ещё один взрыв, температура горения которого способна плавить металлические конструкции. Такие боеприпасы ещё называют объёмно-детонирующие, что полностью передаёт их принцип действия. Военкоры напоминают, что вчера вечером (27 августа) Донецк был обстрелян кассетными снарядами. По информации представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Донецкой Республике, на город было выпущено три кассетных боеприпаса калибра 155 мм. На этом фоне стоит отметить, что у РФ есть и более мощное оружие, но спустя полтора года после начала СВО применять его никто не спешит.



