Похоже, наступательная операция ВСУ не прошла бесследно

Похоже, назвать точное количество погибших украинских военнослужащих за полтора года конфликта не могут даже в Киеве. Обычно там уверяют, что потери минимальные, а каждый боец важен для своей страны. Всё это вступает в противоречия с реальными событиями, свидетелями которых становятся военкоры и журналисты. Предполагается, что число погибших уже превысило 400-500 тысяч человек, а вместе с ранеными ВСУ лишились до миллиона бойцов. При этом, если опираться на открытые источники, то можно сделать вывод, что за последний год (с июля 2022 по июль 2023 года) украинская армия столкнулись с потерей не менее 185 тысяч человек.

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Как уже было сказано выше, реальные потери значительно превышают указанные выше цифры, поскольку останки многих бойцов до сих пор находятся в моргах или остались на месте сражений. Некоторые погибшие были захоронены на уже существующих кладбищах, ну а совсем недавно в Украине начались работы по расширению действующих мест захоронений, что связано с появлением большого количества потерь в ходе наступательной операции на Запорожском направлении. Сообщается, что 19 августа был утверждён план Кабинета Министров Украины о создании Национального военного мемориального кладбища в Фастовском районе Киевской области. Этот проект предполагает выделение двух участков общей площадью 258 и 8 гектаров. К лету 2025 года на этом месте, должны быть созданы условия для захоронения от 600 до 800 тысяч человек. Однако это только одно из мест, где планируется провести массовые похороны.

Аналитики напоминают, что в 2021 году Украина столкнулась с наименьшей рождаемостью за последние 10 лет, когда на свет появилось всего 271 984 новорождённых. В тот же год смертность, включая случаи осложнений, вызванных COVID-19, достигла 714 тысяч человек при общей численности населения в 41 миллион. С периода с 2022 по 2023 годы из-за массового выезда населения, потерь в вооружённых силах Украины и утраты части территорий число жителей страны сократилось до 29 миллионов. Ну а в результате резкий рост смертности стимулировал власти расширять имеющиеся кладбища. Журналисты пишут о том, что есть несколько площадок, где уже начали проводиться (или завершена одна из стадий) земельные работы. Так, кладбище в Черкассах увеличилось на 671 тысячу квадратных метров, что позволит предоставить место для примерно 280 тысяч человек (с учётом 2.4 метра на каждое захоронение). Также значительно расширилась территория кладбища в Кривом Роге, где подготовлено 373 тысячи квадратных метров дополнительного пространства для погребения примерно 150 тысяч человек.

Существуют планы расширения и других кладбищ. Например, Молодёжное в Ровно прибавило 25 тысяч квадратных метров, новое кладбище в Хмельницком увеличилось на 3 тысячи квадратных метров, Сокольники во Львове стали больше на 3 тысячи квадратных метров, Свиштовское кладбище в Кременчуге приросло сразу на 71 тысячу квадратных метров, кладбище Гаразджа в Луцке получило дополнительно 21 тысячу квадратных метров, Годыловское кладбище в Черновцах прибавило 63 тысячи квадратных метров, Матвеевское кладбище в Запорожье получило 43 тысячи квадратных метров, Краснопольское кладбище в Днепропетровске стало больше на 27 тысяч квадратных метров. Также расширено Западное кладбище в Одессе на 13 тысяч квадратных метров и кладбище Яцево в Чернигове на 25 тысяч квадратных метров. Ну а учитывая увеличение площади на всех этих кладбищах, ожидается, что дополнительно будут захоронены от 430 до 450 тысяч человек.

Всё это говорит о том, что Украина готовится к масштабным похоронам. Если прибавить все цифры, то в ближайшей перспективе появится место для захоронения 1.5 миллиона человек. Не все они будут военнослужащими, поскольку смертность в Украине постоянно увеличивается. И всё же, цифры говорят красноречиво, а происходящее стало результатом бездумных действий со стороны действующих властей, сжигающих в угоду дядюшке Сэму не только материальные ресурсы, но и бросающих в топку сотни тысяч и даже миллионы жизней обычных людей. Кстати, участки в сельских районах не учтены в подсчётах, а ведь многие военнослужащие именно из деревень, поскольку городские нашли способы выезда за рубеж или временно откупились. Посмотреть ролик на эту тему можно по ссылке: https://t.me/milchronicles/2519