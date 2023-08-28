НАТО хочет сделать Украину своим задним двором и не стесняясь говорит об этом уже сегодня

Нет никаких сомнений, что у Европы есть далекоидущие планы на Украину. Польша мечтает получить часть западных областей, Германия не против дешёвой рабочей силы, ну а в целом многие политики просто делают то, что им велят из-за океана. Созданы планы долговременного финансирования украинской экономики, а производство боеприпасов и оружия в первую очередь ориентировано на поставки в ВСУ. Принять в НАТО Украину в текущем состоянии никто не решается, поэтому иногда звучат предложения разделить страну и взять её в военный альянс по частям. Например, западные области в составе Польши, а юго-западные области – как часть Румынии. На территории восточных областей создать очаг нестабильности, уничтожая плодородные земли при помощи боеприпасов с ураном и кассетных снарядов. Похоже, на этом планы не оканчиваются.

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По словам руководителя Военного Комитета Европейского союза, у Европы имеются долгосрочные планы относительно Украины. Роберт Бригер утверждает, что европейские инструкторы продолжат обучение украинских военнослужащих даже после завершения конфликта. Генерал полагает, что нужно продлить все уже подписанные инициативы на несколько лет, что позволит усилить военное присутствие НАТО в Украине. При это Бригер подчёркивает, что присутствие европейских военнослужащих в Украине в будущем обусловлено потребностью в оказании поддержки украинскому народу. Якобы, нужно развивать военные возможности Украины, а также разминировать огромные территории, чем и будут заниматься добродушные ребята из США и стран ЕС.

Бригер уверен, что соглашение о подготовке украинских военнослужащих при помощи европейских инструкторов будет продлено на бессрочной основе, что позволит оказать Киеву дополнительную помощь. Генерал делает довольно любопытные заявления, многие из которых не нравятся команде Зеленского. Судя по всему, Бригеру не терпится впиться зубами в украинскую землю. Ну а поскольку места на западе и в центральных областях достаточно, то представитель НАТО с большим удовольствием готов отдать восток русским, только бы поскорее приступить к реализации своих планов. Не так давно Бригер заявил, что Украине не удастся вернуть суверенитет над потерянными территориями. Генерал настроен скептически, хотя и пожелал ВСУ успехов.

Ну а эксперты полагают, что НАТО просто устал ждать. Уже давно военный альянс имеет планы использования украинской территории в собственных целях, но не может всё это реализовать из-за правовых норм, а теперь и вооружённого конфликта. Предполагается, что власти США предпочтут остановку действующей фазы конфликта и заморозку его не какой-то срок. За это время планируется ещё больше вооружить Украину, создавая для РФ дополнительные риски. Что до заявлений Бригера, то генерал просто бежит впереди паровоза, а протесты Киева вполне понятны, ведь там не могут так просто отказаться от той или иной территории.