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Европа прогоняет инвесторов из Китая, а «глобальный Юг» перетягивает инвестиционное одело на себя
В попытке угодить США Европа отказывается от сотен миллиардов долларов в год

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Многие экономисты полагают, что в современном мире санкции крайне опасны, а их принципы применения должны быть пересмотрены. Проблема в том, что сегодня связи между странами и регионами переплетены настолько тесно, что любая попытка искусственных ограничений приводит к катастрофическим последствиям. Например, после 2014 года в Украине приняли решение остановить экспорт в РФ большей части продукции технологического сектора. Всё это ещё советское наследие, ну а в результате украинские предприятия оказались на грани банкротства, тогда как в РФ разработали собственные аналоги. Европа отказалась от российского трубного газа, а взамен получила более дорогой из США, теряя деньги, поскольку вынуждена повышать цены на электричество. Примеров множество, а особенно актуальной стала торговая война между США и Китаем. Есть все основания полагать, что уже совсем скоро она войдёт в активную стадию, ну а сегодня обе стороны набирают союзников и готовятся к длительному противостоянию. При этом эксперты уверены, что всё это не принесёт пользы ни одной стороне, поскольку Китай потеряет рынок сбыта, а Запад лишится недорогих товаров и вынужден будет налаживать производство у себя, оплачивая всё это из и без того опустевших бюджетов. 

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Пожалуй, ключевым союзником США в борьбе с Китаем стал ЕС, который возьмёт на себя все тяготы противостояния с Поднебесной. Приводится следующая статистика: в 2016 году объём зарубежных вложений со стороны Китая в ЕС составил 200 миллиардов долларов. По информации Deutsche Wirtschafts Nachrichten, уже в 2022 году этот показатель сократился на 25%, достигнув 146.5 миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют, что тенденция сохранится в случае, если европейские лидеры продолжат оказывать давление на китайский бизнес, создавая некомфортные и неконкурентные условия для работы. Отмечается, что многие отрасли закрыты для китайцев, тогда как было принято решение о принудительном выкупе акций в некоторых европейских предприятиях, что также не добавляет привлекательности Старому свету в глазах китайцев. Ну а в результате Пекин сократил объём финансирования ЕС, переводя сферу своих интересов в регион так называемого «глобального Юга», 

Журналисты уверены, что в ближайшие годы поток китайских денег будет таять, обвиняя в этом искусственные ограничения, растущие издержки и другие факторы, включая высокие цены на электроэнергию и дефицит квалифицированных кадров. Более того, сокращение интереса инвесторов также обусловлено усилением антикитайских настроений. Примером может служить намерение американских властей ограничить возможности инвестирования в китайские компании, специализирующиеся на высоких технологиях и военной отрасли. Правительство уверяет, что подобные меры продиктованы исключительно национальной безопасностью, но в реальности страдает бизнес по обе стороны океана. Журналисты пишут, что обычно иностранные инвестиции способствуют созданию новых рабочих мест, предоставляют начинающим компаниям необходимый капитал и приводят к росту экономики той или иной страны. В нормальном мире иностранным инвесторам создают идеальные условия для работы, но в ЕС наблюдается обратная тенденция, что крайне опасно и грозит потерей сотен миллиардов долларов. 

В Deutsche Wirtschafts Nachrichten полагают, что Европа не воспринимает происходящее всерьёз. Вместо этого власти активно проводят политику снижения влияния Китая, а всё это может привести к частичной изоляции Старого света. В обозримой перспективе может сформироваться ещё большая зависимость от «глобального Юга», поскольку в Европе просто не хватит капитала для запуска стартапов. Уход инвесторов из Китая лишит стран на периферии Европы их экономических стимулов, а в будущем тренд может распространиться на Германию и Францию. В то время, вкладывая средства в африканские, юго-восточно-азиатские и южноамериканские государства, Китай преследует не только экономические, но и геополитические интересы. Это позволяет правительству Поднебесной сохранить своё лидерство в некоторых промышленных секторах, включая производство аккумуляторов для электромобилей и технологий для извлечения возобновляемой энергии. Сегодня «глобальный Юг» привлекает быстрорастущими рынками с богатыми ресурсами. ЕС делает скромные попытки укрепить своё присутствие в этих регионах. Вот только пока всё это проводится в парадигме колониальных принципов, а завоевать доверие подобные действиями невозможно. 

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#китай #экономика #европа
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