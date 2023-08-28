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Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
Информация получена на основе статистики применения высокоточных снарядов в СВО

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Уже в 2022 году стало ясно, что высокоточные снаряды имеют решающее значение в рамках современных боевых конфликтов. Некоторые американские артиллерийские системы обладают возможностью наносить хирургические удары, что стало неприятным сюрпризом для тыловых комплексов РФ. Спустя какое-то время были выработаны меры противодействия подобным снарядам, но игнорировать проблему глупо, а значит требуется разработка ещё более эффективных аналогов. На самом деле такие разработки в РФ были, просто раньше они не стояли на вооружении и существовали в качестве резервных. 

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По данным аналитиков, российский управляемый снаряд для артиллерии «Краснополь» показал выдающиеся характеристики, превосходя по многим показателям американский M982 Exalibur. Информация получена от достоверных источников, а выводы сделаны на основе реальной статистики. Как оказалось, специалисты оценивали опыт реального применения в СВО, тогда как обычно аналитики просто приводят теоретические данные. Отмечается, что «Краснополь» обладает меньшим круговым отклонением от цели. Кроме того, такой снаряд способен поражать движущиеся объекты, в то время как Exalibur может наносить удары только по статичным объектам.

Приводятся некоторые особенности российского снаряда, благодаря которым он и получает такое преимущество. Так, американский боеприпас осуществляет наведение на цель с помощью инерциальной системы и коррекции траектории с использованием спутниковых данных, в то время как «Краснополь» наводится по лазерному лучу, отражённому от цели. Ранее для этого требовалось присутствие наводчика в области цели, однако теперь эту функцию успешно выполняют беспилотные летательные аппараты. Эффективность такой комбинации артиллерии и разведывательных дронов доказана на практике. В результате даже в случае, если в зоне поражения работают системы радиоэлектронной борьбы, то на точность снаряда всё это не окажет никакого влияния. Сами БПЛА находятся на высоте нескольких тысяч метров, а в некоторых случаях работают в паре. 

Напомним, в июле текущего года появилась информация о том, что в зоне ответственности системы противовоздушной обороны РФ была внедрена усовершенствованная версия российского управляемого снаряда «Краснополь» с увеличенной дальностью поражения целей. Новая модификация снаряда способна бить на расстояние 26 километров, тогда как ранее дальность не превышала 20 километров. Кроме того, «Краснополь» получил более высокую поражающую возможность малоразмерных целей (0.9 против 0.7) и способность применения в различных условиях. Специалисты подчёркивают, что «Краснополь» не зависит от погодных условий, времени суток, ветра, грозы и любых других форс-мажорных ситуаций. 

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#сво #военные технологии
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Techno
09:42
Кто же коту задницу полижет, если не он себе сам :D
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
Сергей Кузнецов
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