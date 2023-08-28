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Английские учёные: автопилот на базе ИИ опасен для чернокожих и детей, особенно в тёмное время суток
Исследователи доказали, что ИИ намного хуже справляется с идентификацией людей с тёмным цветом кожи

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Если вы ещё не забыли, то Илон Маск в далёком 2018 году обещал появление полноценного автопилота, который окажется способен вместо водителя взять управление транспортным средством на себя. Основатель Tesla постоянно переносил сроки, ну а в итоге в 2023 году появилась более продвинутая редакция автоматической системы пилотирования, которая способна в большинстве случаев заменить человека. Владельцы электрокаров рассказывают о том, как проехали несколько тысяч километров, при этом ни разу не притронулись к рулю, тогда как пресса постоянно публикует аварии с участием автопилота. Система всё ещё не вышла из состояния теста, при этом аналитики время от времени рассказывают о том, что совсем скоро ИИ научаться водить машину лучше, чем человек. Судя по всему, автолюбителям придётся ещё немного подождать, ведь наступление светлого будущего откладывается на неопределённый срок. 

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Совсем недавно на базе Королевского колледжа в Лондоне команда исследователей провела эксперимент, в задачи которого входило изучение нескольких наиболее популярных систем обнаружения пешеходов, использующих искусственный интеллект. Тестовый материал включал более 8000 разнообразных изображений, а итоги исследования неутешительные. Выяснилось, что программное обеспечение способно распознавать пешеходов намного лучше, если речь идёт о взрослых людях. А вот детей ИИ идентифицирует не лучшим образом, а в результате точность по этому показателю оказалась на 20% ниже. Что любопытно, ИИ на целых 7.5% лучше распознают пешеходов со светлой кожей, тогда как с идентификацией чернокожих имеются значительные трудности. Исследователи полагают, что основная сложность связана с явным недостатком контекстных данных и их низким разнообразием, доступным в рамках обучения искусственного интеллекта. 

Проще говоря, изображений людей со светлой кожей намного больше, а значит и ИИ лучше приспособился распознавать именно такие объекты. Кроме того, существуют и объективные трудности, которые будут решены с помощью более качественных камер. Оказалось, что систематические ошибки возникают в условиях низкой контрастности – в сумерках и ночью. В это время суток системы чаще всего путаются в фиксации чернокожих, а значит таким людям намного опаснее переходить дорогу, когда за рулём находится не человек, а ИИ. Учёные отмечают, что сфера разработки алгоритмов для автопилотирования столкнулась с проблемой неравенства, о которой человечество знает не понаслышке. Исследователи напоминают, что в прошлом неоднократно умные алгоритмы допускали дискриминационные действия по половым и расовым признакам. Например, некоторых женщин ИИ упрямо называл мужчинами, а чернокожих и вовсе относил к приматам (обезьянам). 

Учёные пишут о том, что производители автомобилей не спешат раскрывать деталей собственных программных решений для обнаружения пешеходов. Известно, что многие используют системы с открытым кодом, которые и были протестированы в данном исследовании. Со временем производители вносят коррективы, но без взаимодействия и выработки единых правил отрасль существовать не должна. Подобные алгоритмы имеют огромный потенциал, но на данном этапе несут больше опасностей, чем пользы, поэтому нуждаются в регламентировании со стороны государства. Довольно странно, когда продвинутый ИИ не видит чернокожего ребёнка в тёмное время суток, продолжая движение и подвергая опасности жизнь малыша. 

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#технологии #автопилот #интересное
Источник: pcmag.com
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