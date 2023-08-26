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По Британии прокатилась волна магазинных краж – виновата инфляция и падение уровня жизни населения
Эксперты пишут о появлении организованных группировок, действующих слаженно и профессионально

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Уже несколько лет американские СМИ пишут о невероятном росте преступности в стране. Миграционная политика действующих властей привела к наплыву беженцев, а в результате улицы крупных городов заполнены нелегалами, которые занимаются разбоем и торговлей наркотиками. Что любопытно, в отдельных штатах даже внесли некоторые правки в законодательство. Например, там перестали считать кражей, если воришка унёс из магазина за 1 раз товара меньше, чем на 1 тысячу долларов. В итоге утянуть с полки дорогой смартфон не получается, поэтому бедолагам приходится вести подсчёты на китайских аппаратах.

Примечательно выглядит и обстановка на Аллее славы в Голливуде. Ещё недавно аренда помещения там стоила десятки и даже сотни тысяч долларов, ну а сегодня бизнес предпочитает повесить двойные бронированные двери и переждать. 

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После наступления сумерек крупные города стали опасны для пешеходов, но проблемы есть не только в США. По информации издания Daily Mail, улицы британских городов столкнулись с волной магазинных краж. Оказывается, уже какое-то время крупные торговые бренды и независимые предприниматели страдают от нарастающей вспышки криминала. Ну а эксперты разводят руками, ведь причина в экономических трудностях населения. Проще говоря, жители Англии не могут себе позволить многие привычные товары, поэтому предпочитают их украсть с полок, чем молча страдать.

Представители бизнеса отмечают, что нападения на магазины становятся более организованными. Некоторые пытаются решить вопрос при помощи установки дополнительных систем наблюдения, тогда как другие нанимают охранников. Вы удивитесь, но до недавнего времени в Британии лишь единицы задумывались об обеспечении дополнительной безопасности торговых точек, а сегодня инвестируют в это все свободные средства. По данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), количество зарегистрированных случаев краж в магазинах выросло на 27% в десяти крупнейших городах Великобритании, а в некоторых превысило 68% если сравнивать с показателями 2022 года. Кроме того, количество случаев насилия и жестокого обращения в отношении продавцов и консультантов почти удвоилось. 

За период с февраля 2022-го по февраль 2023 года британская полиция зарегистрировала более 339 тысяч магазинных краж, но реальные оценки дают совершенно иную картину. По мнению аналитиков BRC, настоящее количество подобных преступлений достигло 8 миллионов, что привело к потере магазинами почти 1 миллиарда фунтов стерлингов. В текущем месяце особенно заметно влияние волны магазинных краж на магазин JD Sports на Оксфорд-стрит в Лондоне. Известно, что злоумышленники предварительно договорились через социальные сети о времени и дне совершения кражи в этом месте. В ответ на данный инцидент министр внутренних дел Суэлла Браверман заявила о неприемлемости в Британии беззакония, характерного только для некоторых американских городов.

Многие торговые сети начали оснащать своих сотрудников нагрудными видеокамерами и обучать методам противостояния агрессивным ворам. Генеральный директор Британской ассоциации независимых ритейлеров подтвердил небывалый рост криминала. По словам Эндрю Гудэйкра, если ещё недавно кражи совершались неорганизованными людьми, сталкивающимися с проблемами, связанными с наркотиками, то теперь наметилась более структурированная схема, ведь люди воруют на заказ. Например, в недавно группа злоумышленников напала на несколько крупных магазинов. Так вот, все члены группировки действовали слаженно и быстро. Они брали с полок только определённые виды товаров и было заметно, как все они следуют определённому плану. 

Руководитель сети супермаркетов Co-op уверен, что ситуация с преступностью в розничной торговле уже вышла из-под контроля. Он сообщил, что ежедневно фиксируется около тысячи случаев краж, а несколько дней назад один магазин был ограблен трижды за один сутки. Аналитики компании City Index уверены в том, что рост преступности в розничной торговле напрямую связан с социально-экономическими трудностями британцев. Высокая инфляция вымывает доходы обычных граждан, а для многих покупка привычных продуктов питания стала неподъёмной. Приходится идти на сложный выбор, ну а многие просто пользуются общей неразберихой. Например, организованные группировки перепродают украденные товары в другие торговые точки, и только ухудшают общую социальную обстановку в стране.

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#экономика #британия #социальная жизнь
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