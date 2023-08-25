В Норвегии существует особое понимание заботы о животных и демократии

Как вы уже могли заметить за последние полтора года, европейская демократия – это довольно любопытная штука. Например, ВСУ лупят по Донецку уже 9 лет, но Европарламент старательно не замечает подобного безобразия. Отдельные политики и вовсе уверяют, что это всё злые русские, но в данном случае – это всего лишь один из примеров, ведь на самом деле демократией на континенте и не пахнет. Элиты дали людям определённые свободы и права, но всё это только инструмент контроля, тогда как звериный оскал время от времени прорывается наружу. Сегодня у нас разговор не о политике, поэтому начнём с шокирующей информации, о которой вы уже могли слышать ранее.

реклама

Известно, что в столице Дании есть зоопарк, руководство которого практикует довольно специфический подход к заботе о животных. Оказывается, там хотят содержать лишь тех существ, которые представляют для самого зоопарка селекционную ценность. Проще говоря, если гены животного широко представлены в зоопарке, то принимается решение об усыплении. Таким образом уже убивали зебр, медведей и львов, ну а несколько лет назад решили избавиться от жирафа по кличке Мариус. Животному не повезло, ведь он был не уникальным, а в итоге его убили строительным пистолетом на глазах у собравшихся гостей (среди которых были дети), а после разрезали на части и скормили львам. Что любопытно, другие зоопарки пытались выкупить Мариуса, а один предприниматель давал за него 500 тысяч долларов. Как вы могли догадаться, демократия не продаётся, хотя иногда деньги всё же играют важное значение.

Как стало известно, Норвегия приступила к установке более прочных заграждений на границе с Россией. Проблема в том, что олени не хотят ничего знать о границе, поэтому регулярно попадают в Россию. Согласно официальным данным, за текущий год уже 42 северных оленя покинули территорию Норвегии и отправились в Россию в поисках плодородных пастбищ. Из этого числа 40 животных были успешно возвращены на родину. Ну а поскольку есть договора, вынуждающие за одного нарушителя границы (оленя) платить России около 4700 евро, то разрешать оленям гулять между странами – это дорогое удовольствие. Дело в том, что животные попадают на территорию заповедника Пасвик в Мурманской области. Так вот, руководство этого заповедника настаивает на единовременной выплате в размере 4.4 миллиона евро в виде компенсации за все дни, когда олени находились на запретной территории. Выходит, что Норвегия вынуждена выплачивать России значительные суммы, а значит строительство забора кажется вполне логичным.

Как оказалось, это не конец истории. Дело в том, что все 40 оленей, которые были депортированы в Норвегию с соблюдением всех норм содержания животных в самой Норвегии было решено убить. Именно так, ну а причина простая: не дать животным повторно перейти в Россию, поскольку олени стали слишком умными и уже знают, где располагаются бреши на границе. Оленьи туши обычно сжигают, на чём настаивает управление по безопасности пищевых продуктов. Словом, демократия в полной красе, когда оленям не только не дают пастись там, где они хотят, но и просто забивают бедолаг для экономии. Вполне возможно, что можно было бы договориться о сумме компенсации, но в Норвегии своё понимание демократии и заботе о животных, поэтому там ни с кем договариваться не будут. Отметим, что заграждения, разделяющие норвежско-российскую границу, существуют с 1954 года и протягиваются на протяжении 150 километров. Власти Норвегии утверждают, что замена участка ограды длиной в 7 километров должна завершиться к 1 октября. Проблема состоит в том, что рабочим запрещено пересекать российскую границу в процессе строительства, так как это будет рассматриваться как незаконное вторжение на территорию соседнего государства.