Немецкая пресса настроена крайне пессимистично

Согласно официальным данным, Германия уже вошла в длительную рецессию, поскольку впервые за десятилетия бюджет будет работать с минус. Пока потери небольшие и составляют 0.2%, но местные аналитики настроены скептически и критикуют решения правительства. По информации Bild, за последние несколько месяцев произошло резкое сокращение объёмов заказов, ведущее к урезанию производства во многих компаниях. В результате страна продолжает терять свой потенциал, что грозит для экономики долговременными негативными последствиями. Приводятся следующие примеры. Так, сфера машиностроения, которая долгое время считалась основным звеном экономики страны, сегодня представляет собой лишь тень своего прежнего величия. Данные Института Ifo свидетельствуют о снижении конкурентоспособности до самого минимального значения за последние 30 лет. Ну а одной из причин считается недостаток квалифицированных трудовых ресурсов.

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Компании во всей стране крайне недовольны подготовкой специалистов, а данные Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK) говорит о том, что практически половина компаний, обучающих учеников (47%), столкнулась с трудностью в поиске подходящих стажёров или их число оказалось недостаточным. Несмотря на то, что август ещё не завершился, уже сегодня ясно, что производство автомобилей резко упало, а перспективы роста отсутствуют. Согласно данным аналитиков S&P Global, регулярно опрашивающих 800 компаний, показатели производства снижаются и примерно соответствуют тем, что наблюдались в разгар пандемии коронавируса (2020 год). Вот только тогда немалая часть сотрудников находилась на уделённой работе, тогда как сейчас никаких препятствий для роста нет.

В Bild предлагают обратить внимание на информацию из порта Гамбурга, не внушающую даже скромной надежды на оптимизм. Оказывается, оборот грузовых контейнеров в период с января по июнь сократился на 12%. Это может свидетельствовать о том, что интерес к немецким товарам за рубежом снижается, а одной из причин являются санкции, введённые против России. Проще говоря, немецкие производители потеряли часть рынка, ну а российские бизнесмены частично закупают продукцию через посредников, а по большей части заменили её товарами от конкурирующих компаний из Китая и других стран. Такая тенденция подтверждается данными по экспорту в страны, не входящие в Евросоюз. По статистике Федерального статистического ведомства, объём экспорта снизился на 2.9% за пределы ЕС. Глава Кильского института мировой экономики (IfW), профессор Штефан Кутс, выделяет слабую экономическую ситуацию в Китае как одну из причин. Одновременно с этим он уверяет, что немало вреда приносит и избыточная бюрократия со стороны чиновников всех мастей. Аналитик полагает, что политики и сами запутались в новых правилах, постоянно вмешиваясь в экономику при помощи странных нормативных решений и ручного управления. Всё это замкнутый цикл, выйти из которого будет очень сложно.

На фоне этого эксперты дают неутешительные прогнозы относительно экономической ситуации в стране. Согласно прогнозам Института IfW и Института RWI, за текущий год ожидается прямая потеря 12 миллиардов евро, но в будущем сумма продолжит расти. Обстановка настолько тяжёлая, что даже возможное повышение процентных ставок может быть отложено. Главный экономист Commerzbank высказывает мнение, что Европейский центральный банк откажется от повышения ставок. Йорг Крамер пишет, что ЕЦБ вынужден серьёзно пересмотреть свои оптимистичные прогнозы о росте. Похоже, в сентябре регулятор воздержится от резких движений. При этом аналогичное мнение высказывают и аналитики крупного американского банка JP Morgan. Предполагается, что следующее незначительное повышение ставок может произойти не ранее октября, если оно вообще состоится.