Эталонные машины для ознакомления уже были отправлены по месту назначения

Если вы умеете выпускать какой-то уникальный продукт, то нужно сделать всё возможное, чтобы им заинтересовались отечественные и зарубежные покупатели. Ну а если вы захотите расширять производство, то стоит либо наладить экспорт, либо строить предприятия на территории заинтересованных стран. Иногда производятся поставки уже готовых технологий для примитивной отвёрточной сборки, ну а всё это позволяет вам сохранить за собой роль производителя. Как только вы поделитесь с соседями чертежами или пойдёте на уступки, стоит ожидать увеличения требований, а в какой-то момент вы лишитесь своей технологии окончательно. СССР и Россия часто шли именно таким путём, щедро раздаривая партнёрам уникальные технологии. Что до США, то там ставят потенциальных покупателей перед жёсткими условиями, а всё это очень даже неплохо работает.

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Похоже, власти Германии решили последовать примеру СССР, о чём говорят последние новости. Как стало известно, Германия отправила в Венгрию несколько единиц бронетехники для оценки отдельных компонентов и начала производства аналогов. Проще говоря, танк Leopard 2A7HU и универсальная бронированная ремонтно-эвакуационная машина Wisent 2 поставлены в качестве эталонных и позволят начать на территории Венгрии массовую сборку бронетехники. Известно, что за поставкой стоит компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW), которая осуществила отправку указанной выше техники в адрес Минобороны Венгрии. Обе машины были доставлены на базу 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады Вооружённых Сил Венгрии в городе Тата для тщательного ознакомления и утверждения перед началом серийного производства. После окончательного утверждения, танк и БРЭМ вернутся обратно в Германию. Похоже, производство уже почти готово, поскольку поставки серийных машин ожидаются в конце текущего года.

Напомним, Венгрия приняла решение о замене устаревшей советской военной техники на современную немецкую, заключив контракт с компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в 2018 году. Согласно этому соглашению, в конце 2020 года для учебных целей было закуплено 12 танков Leopard 2A4 из имеющихся на момент подписания контракта складских запасов. После этого планировалось поставить 44 новых танка Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 самоходные гаубицы PzH 2000 калибра 155-мм. Согласно договору, вся техника поступит к началу 2025 года, но с учётом развёртывания производства на территории Венгрии отдельные пункты соглашения могут быть пересмотрены.

Военнослужащие Венгрии уже несколько лет проходят обучение на танках Leopard 2A4HU. Как уже было указано выше, все они попали в руки 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады. Ранее на балансе подразделения числились 15 танков Т-72М/М1, ну а венгерское правительство активно избавляется от советского наследия. Что любопытно, использовать старые Leopard 2A4HU в боевых целях никто не планирует. Вместо этого они попадут на баланс учебного корпуса, тогда как более прокачанные Leopard 2A7HU станут основой для трёх боевых рот. Точных данных о том, сколько танков смогут выпускать в Венгрии в ближайшие годы, пока нет. Скорее всего, в 2023 году начнётся мелкосерийная сборка, тогда как выйти на несколько десятков в год удастся не раньше 2025 года. Даже это значительный шаг, ведь всё это позволит странам НАТО отдать Украине советские машины, что ещё больше затянет конфликт.