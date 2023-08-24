Половина всех смартфонов могут получить значительные улучшения работы системы

Иногда кажется, что Google давно перестала вносить изменения в свою операционную систему и просто зарабатывает деньги. В целом, такое описание действительно соответствует реальности, но некоторые подвижки действительно заметны. Эксперты отмечают, что возможности современных смартфонов таковы, что расширять функционал программного обеспечения некуда. Нужны инновации, но уже достаточно давно ни одна крупная компания не готова на эксперименты. Остаётся только ждать и надеяться на случай, ну а пока рассмотрим последние изменения в операционной системе Android.

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Как стало известно, Google добилась повышения скорости работы операционной системы путём выпуска обновления для одного ключевого приложения. Речь идёт о внесении изменений в функционирование среды выполнения приложений Android Runtime (ART). Эксперты уже протестировали целый ряд устройств и пришли к выводу, что стандартные приложения выполняются со скоростью до 30% быстрее. При этом важно отметить, что прирост быстродействия окажется заметен для более чем 1.5 миллиардов устройств. Что любопытно, новый опыт окажется доступен как для владельцев недорогих смартфонов, так и для флагманов последних поколений и не зависит об оболочки, а значит будет работать не только на Samsung Galaxy Fold, но и на Xiaomi Redmi 10.

Android Runtime представляет собой движок, отвечающий за запуск приложений на устройствах под управлением Android. Это могут быть планшеты, смартфоны, часы и даже автомобильные системы. ART включён в состав мобильной платформы Google с момента перехода на новый дизайн интерфейса Material UI в 2014 году с выпуском операционной системы Android 5 Lollipop. ART заменил более медленный движок Dalvik, который использовался ранее и напоминал среду выполнения Java. Выяснилось, что обновление будет выпущено для ограниченного количества устройств. Так, если у вас мобильный телефон под операционной системой Android 12 и Android 13, то можете смело поискать обновления и наслаждаться приростом скорости работы. Все аппараты, которые работают на базе Android 11 и ниже не могут претендовать на буст. Учитывая, что аппараты на базе последних версий ОС занимают около 50% рынка, то обновление можно назвать удачным. Ну а поскольку всего под Android работает около 3 миллиардов телефонов, то половина получит заметное ускорение.

По некоторым данным, владельцев актуальных смартфонов ждут и другие полезные инновации. Так, в мае 2023 года была представлена Android 14, релиз которой ожидается в ближайшие недели. Эта ОС будет включать ещё более современную версию Android Runtime. Ожидается, что среда выполнения для Android 14 обеспечит ещё более высокую скорость запуска приложений даже по сравнению с обновлёнными ART для Android 12 и 13. Это будет достигнуто за счёт нового компилятора и дополнительных оптимизаций. Пока не ясно, будет ли Google предоставлять эту версию ART для устройств с более старыми версиями Android. Google также продолжает работать над улучшением опыта для устройств с ограниченными ресурсами. В 2017 году была представлена Android Go – урезанная версия Android, предназначенная для устройств с более старой аппаратной конфигурацией. В будущем версии Android Go также получат обновлённую версию ART для улучшения производительности.

P.S. Автор данного материала уже получил новую версию Android Runtime. На скорость работы процессора данный элемент не оказывает влияния, ну а заметить улучшения в интерфейсе не удалось. Возможно, система и без этого работала быстро.