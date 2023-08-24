Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Минобороны РФ уже 20 лет модернизирует крейсер «Адмирал Нахимов» и потратило на это 200 млрд рублей
Не исключено, что уже в мае 2024 года крейсер выйдет в море

реклама

Прежде всего нужно понимать, что коррупция есть везде. Обратите внимание на плачевное положение европейских армий, у которых нет доступа к производству оружия и боеприпасов, а стоящие на боевом посту танки и броневики оказались устаревшими и непригодными к реальному конфликту. При этом все эти ребята отдавали на оборонный сектор немало средств, но по каким-то причинам оказались у разбитого корыта. В США дела идут лучше, вот только там оборонный бюджет составляет 900 миллиардов долларов, а мы с вами не знаем, какая часть всё же доходит до нужд армии. Флот находится не в лучшем виде, боеприпасов мало, а деньги растворяются за закрытыми дверями, куда доступа обычным людям нет и никогда не будет. 

реклама

Что до России, то здесь всё стандартно, ведь чиновники хотя хорошо жить, а значит в ход идут работающие десятилетиями схемы. И всё бы ничего, вот только отдельные лица совсем оторвались от реальности и забыли о всех нормах приличия, о чём мы с вами и поговорим. Речь пойдёт о тяжёлом атомном ракетном крейсер «Адмирал Нахимов». Боевое судно было построено ещё в 80-х годах и числится на балансе Северного флота РФ. В начале 1999 года было принято решение направить этот военный корабль на ремонт и модернизацию, но в итоге руки до «Адмирала Нахимова» дошли только через четыре года. С тех далёких пор уже 24 года как гроза морей находится на ремонте, но так и не может вырваться из рук чиновников. За выполнение всех этапов работ по модернизации корабля отвечает производственное объединение «Севмаш», располагающееся в Северодвинске. Ну а информационное агентство ТАСС, со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, уверяет, что расходы на ремонт и модернизацию «Адмирала Нахимова» уже превысили огромную отметку в 200 миллиардов рублей.

Что любопытно, данная сумма вдвое больше тех денег, которые изначально планировалось инвестировать в модернизацию крейсера, а сроки превысили самые пессимистичные ожидания в несколько раз. Представители ремонтного предприятия уверяют, что рост затрат связан с увеличением цен как на услуги профессионалов, так и на необходимые материалы для обеспечения корабля. Более того, требования Военно-морского флота к функциональности крейсера часто претерпевали изменения, поэтому приходилось постоянно пересматривать планы. На прошлой неделе было объявлено, что модернизированный крейсер с обновлёнными системами будет готов к началу испытаний в мае следующего года, но подобных заявлений уже было много, поэтому вопросов здесь намного больше, чем ответов. 

Эксперты отмечают, что за 100 миллиардов можно было построить довольно неплохой современный крейсер, на что ушло бы не больше четырёх лет. Похоже масштабы распилов на предприятии способны удивить даже видавших видов экспертов, ну а «Адмирал Нахимов» остаётся заложником ситуации. Будем надеяться, что крейсер всё же вырвется из цепких лап чиновников, а сумма в 200 миллиардов больше не увеличится. Кстати, одной из главных фишек корабля станет его оснащение передовыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другим высокоточным дальнобойным стратегическим оружием. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технологии #флот #адмирал нахимов
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
Болгария передаст Украине 100 единиц БТР-60 – машине 70 лет, и она пробивается даже из пулемёта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
6
«Ланцет» уничтожает украинскую САУ на замаскированной позиции
1
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Зеленский попросил у Финляндии списанные F-18 Hornet: Мы берем всё, что нам дают
7
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
6
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
2
Советник Залужного считает танкистов ВСУ расходным материалом и предлагает чаще бросать в бой Т-64
1
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
5
Боец ВС РФ рассказал, как ему удалось "реквизировать" во время боя украинскую БМП
1
Иран презентовал свой новый ударный дрон Mohajer-10
1
Российский Вертолёт Ми-8 по ошибке приземлился на украинский аэродром
2
Российская компания начала судиться за торговый знак Xiaomi
2
Стартовал съемочный процесс съемки комедийного сериала "Суррогатная мать"
+
Илон Маск тестирует версию Cybertruck, назвав ее «лучшим продуктом Tesla за всю историю»
+
В пресс-службе ЧВК Вагнер опубликовали обращение от командиров
6
Инсайдер: Valve анонсирует командный шутер Neon Prime на gamescom 2023
+
Анонсированы новые модели Москвича на 2024 год - "Москвич 5" и "Москвич 8"
+
DeepCool выпустила медную пластину для защиты от попадания термопасты в вырезы крышки AMD Ryzen 7000
5
На Украине хотят создать аналог дрона-камикадзе «Ланцет»
1

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
+
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
13
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
108
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
34
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
9
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
12
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
8

Сейчас обсуждают

Vito Vago
18:46
Смотрю тут много работников СБУ.
Минобороны РФ уже 20 лет модернизирует крейсер «Адмирал Нахимов» и потратило на это 200 млрд рублей
Владимир Белов
18:45
Хохлы хватит курить. Вам достаточно одного наркомана, пана Зеленьского.
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
Евгений Шрайнер
18:44
Так снижаеттся, что скоро самолеты пойдут, снаряды производство разворачивают просто так.Сколько уже про скорое прекрашение слышим, и без газа не обойдуттся и бла бла бла
Западная пресса: у Киева заканчивается время и мобилизационный ресурс, а поставки западной техники снижаются
Такой то
18:43
в идию в африку их надо запускать
GM Cruise в два раза сократит количество беспилотных такси в Сан-Франциско из-за возросшего количества инцидентов
Просто Хомяк
18:43
трус-сикер, нечто с анголоязычным названием, что делаешь ты на российском сайте, где сплошь, с твоих же слов, одно враньё? И почему у тебя ник на английском, а не на ридним укропском? Язык хозяина пре...
В шасси самолёта Пригожина была бомба, а следствие пока не может опознать тело бизнесмена
Za9c
18:42
Можно сделать кофемод и подождать ещё пару поколений, что собственно я и сделал. Получил х2 прирост по ядрами за пару тысяч рублей. Если новое брать, зачем вкладываться в горячую печку интела с мёртвы...
WhatsApp позволит создавать группы без названия
Игорь Багров
18:42
Razg0n псина сутулая, я добропорядочный гражданин и не поддерживаю блокировку, по какому праву ты чучело решило высказать за меня, не ухуел ли ты часом авторишка беспонтовый
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Keyco
18:42
Инверсионный след есть только в начале пути, при разгоне. Потом его нет.
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
Дмитрий Малинин
18:39
Зачем ждать, когда можно взять 7600x который дешевле и мощнее 13600к?
WhatsApp позволит создавать группы без названия
Такой то
18:38
Евросоюз может наложить на Польшу
Евросоюз может наложить санкции на Польшу, если она продлит эмбарго на импорт украинского зерна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем