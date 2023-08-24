Не исключено, что уже в мае 2024 года крейсер выйдет в море

Прежде всего нужно понимать, что коррупция есть везде. Обратите внимание на плачевное положение европейских армий, у которых нет доступа к производству оружия и боеприпасов, а стоящие на боевом посту танки и броневики оказались устаревшими и непригодными к реальному конфликту. При этом все эти ребята отдавали на оборонный сектор немало средств, но по каким-то причинам оказались у разбитого корыта. В США дела идут лучше, вот только там оборонный бюджет составляет 900 миллиардов долларов, а мы с вами не знаем, какая часть всё же доходит до нужд армии. Флот находится не в лучшем виде, боеприпасов мало, а деньги растворяются за закрытыми дверями, куда доступа обычным людям нет и никогда не будет.

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Что до России, то здесь всё стандартно, ведь чиновники хотя хорошо жить, а значит в ход идут работающие десятилетиями схемы. И всё бы ничего, вот только отдельные лица совсем оторвались от реальности и забыли о всех нормах приличия, о чём мы с вами и поговорим. Речь пойдёт о тяжёлом атомном ракетном крейсер «Адмирал Нахимов». Боевое судно было построено ещё в 80-х годах и числится на балансе Северного флота РФ. В начале 1999 года было принято решение направить этот военный корабль на ремонт и модернизацию, но в итоге руки до «Адмирала Нахимова» дошли только через четыре года. С тех далёких пор уже 24 года как гроза морей находится на ремонте, но так и не может вырваться из рук чиновников. За выполнение всех этапов работ по модернизации корабля отвечает производственное объединение «Севмаш», располагающееся в Северодвинске. Ну а информационное агентство ТАСС, со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, уверяет, что расходы на ремонт и модернизацию «Адмирала Нахимова» уже превысили огромную отметку в 200 миллиардов рублей.

Что любопытно, данная сумма вдвое больше тех денег, которые изначально планировалось инвестировать в модернизацию крейсера, а сроки превысили самые пессимистичные ожидания в несколько раз. Представители ремонтного предприятия уверяют, что рост затрат связан с увеличением цен как на услуги профессионалов, так и на необходимые материалы для обеспечения корабля. Более того, требования Военно-морского флота к функциональности крейсера часто претерпевали изменения, поэтому приходилось постоянно пересматривать планы. На прошлой неделе было объявлено, что модернизированный крейсер с обновлёнными системами будет готов к началу испытаний в мае следующего года, но подобных заявлений уже было много, поэтому вопросов здесь намного больше, чем ответов.

Эксперты отмечают, что за 100 миллиардов можно было построить довольно неплохой современный крейсер, на что ушло бы не больше четырёх лет. Похоже масштабы распилов на предприятии способны удивить даже видавших видов экспертов, ну а «Адмирал Нахимов» остаётся заложником ситуации. Будем надеяться, что крейсер всё же вырвется из цепких лап чиновников, а сумма в 200 миллиардов больше не увеличится. Кстати, одной из главных фишек корабля станет его оснащение передовыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другим высокоточным дальнобойным стратегическим оружием.