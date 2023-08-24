Согласно официальной российской версии, пилот сбился с курса и находится в плену у ВСУ

Известно, что ГУР (Главное управление разведки) Украины не дремлет. Там уже подтвердили своё участие в подрыве Крымского моста в 2022 году, а также целый ряд спланированных террористических актов в различных российских городах. В ход идут все средства, от запугивания выходцев с Украины, до выплаты вознаграждения преступным элементам. Ну а особый интерес для ГУР представляет российская техника, за которой идёт настоящая охота. По данным The Drive, не так давно командир Ми-8АМТШ перешёл на сторону Украины, оставив вертолёт и груз в руках ВСУ.

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Журналисты уверяют, что вертолёт стал ценным трофеем ВСУ благодаря тщательно спланированной операции военной разведки. На борту вертолёта находились запасные части для российских истребителей Су-27 и Су-30СМ, которые требовалось доставить на одну из ремонтных баз. Руководитель Главного управления разведки Украины подтвердил факт предательства российского пилота. По словам генерал-майора Кирилла Буданова, подготовка к операции длилась целых 6 месяцев, а в итоге удалось посадить машину в Полтавской области. По версии ГУР украинским разведчикам удалось убедить российского пилота дезертировать, а семья лётчика была заранее перевезена в Украину.

В ГУР не сообщают о том, получил ли пилот какое-то финансовое вознаграждение, поскольку в данном случае украинской стороне говорить о таких вещах невыгодно. Скорее всего, речь действительно шла о значительной компенсации, но деталей в The Drive по этому поводу нет. Буданов уверяет, что украинская разведка просто нашла нужный подход к лётчику, тогда как остальные члены экипажа ничего не подозревали. Когда им стало ясно, где они находятся, российские военнослужащие попытались вырваться, но были на месте убиты отрядом украинских военнослужащих. Об инциденте уже сообщили несколько российских источников, но ранее считалось, что пилот просто заблудился, поэтому случайно сел не на свой аэродром.

Согласно данным службы Fighterbomber, Ми-8 пересёк границу с Украиной с тремя членами экипажа на борту. Предположительно, это были лётчик, штурман и бортовой техник. Российские источники опровергают информацию о том, что семья пилота была заранее перевезена в Украину. Согласно официальным данным, два члена экипажа погибли, а командира захватили в плен. Предполагается, что командир борта может стать ценным заложником для Украины, пополнив обменный фонд. Или нет, ведь мы можем только догадываться о деталях произошедшего.