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Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
155-мм снаряд с прямоточным двигателем способен пролететь расстояние до 150 километров

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В последнее время самый крупный немецкий производитель оружия и военной техники (Rheinmetall) ведёт себя всё более агрессивно. Так, компания уже заключила договора с польскими компаниями на ремонт танков и броневиков, которые вначале поступают в Украину, а после приходят оттуда в разбитом состоянии. Кроме того, активно наращивается производство снарядов для ВСУ. Одновременно с этим закладываются новые производственные мощности, включая предприятие в самой Украине. Неясно, какие перспективы у подобной фабрики, ведь она ещё до завершения строительства может быть уничтожена. И всё же, в Rheinmetall уверяют, что хотят там выпускать танки и броневики, а всё это часть масштабного плана. Похоже, немецкая компания планирует внедрить ряд инноваций, которые позволят получить техническое преимущество в одном или нескольких направлениях. Речь о разработке нового артиллерийского снаряда калибра 155-мм, который оснащён прямоточным двигателем.

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Аналитики полагают, что в случае появления такого снаряда на балансе немецкой армии, артиллерийские комплексы НАТО станут ощутимо мощнее российских аналогов. По данным Military Africa, снаряд имеет увеличенный радиус действия и в целом более надёжный и дешёвый, чем существующие аналоги. По заявлению представителей Rheinmetall, новый двигатель способен увеличить дальность полёта снаряда до 150 км. Несмотря на то, что процесс разработки этого снаряда все ещё находится в стадии активной работы, компания уже успешно провела несколько пробных испытаний.

Принцип работы прямоточного двигателя заключается в использовании поступательного движения снаряда для сжатия воздуха, поступающего в двигатель. Сжатый воздух начинает смешиваться с топливом и поджигается, что и приводит к созданию тяги. Прямоточные двигатели демонстрируют эффективность на высоких скоростях, что делает их наилучшим выбором в случае, когда требуется ударить по удалённой цели из артиллерийской установки. Известно, что ещё в начале 2021 года Rheinmetall заключила долгосрочное соглашение с американской компанией Northrop Grumman, целью которого является совместная разработка передовых технологий для создания высокоточных дальнобойных снарядов.

Эксперты поясняют, что реактивный снаряд производства Rheinmetall базируется на концепции боеприпаса VLAP (снаряд с повышенной начальной скоростью), который использует ракетный ускоритель для достижения дальности полёта до 54 км. В отличие от уже существующих аналогов, новый прямоточный двигатель позволяет снизить полезную нагрузку снаряда, что скажется на поражающей способности. Несмотря на это он будет способен пройти дистанцию в 3 раза дальше, а также считается намного дешевле. Следует отметить, что подобные исследовательские работы также проводятся компаниями Boeing (США) и Nammo (норвежско-финская компания). Представители Rheinmetall уверяют, что данная разработка будет отличаться высокой доступностью и простотой обслуживания по сравнению с аналогичными продуктами. Неясно, когда снаряд попадёт в серию, но тот факт, что он может стать головной болью для российских ПВО, не вызывает никакого сомнения. 

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#военные технологии #rheinmetall
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