Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
На одном заряде дрон способен пройти 1000 километров

реклама

Ещё полгода назад казалось дикостью, что украинские беспилотники могут долететь до Москвы. Чиновники и депутаты уверяли, что если нечто подобное случится, то киевские власти тут же получат жёсткий ответ, вот только сегодня мы чуть ли не каждый день видим в новостях, как дроны падают прямо на голову жителей столицы. По большей части обходится без жертв, но тенденция удивляет, ведь Зеленский чётко обозначил свою позицию и заявил, что намерен уничтожить Крымский мост и продолжит наносить удары по различным объектам на территории РФ. В июле мост пострадал от атаки морских беспилотников, но есть основания полагать, что продолжение следует, ведь совсем недавно были отражены ракеты С-200, летящие в сторону Крыма.

реклама

Удастся ли защитить мост, или он падёт также, как ранее были уничтожены Северные потоки, большой вопрос, но сегодня в сети появились подтверждения тому, что украинские власти настроены серьёзно и имеют на руках весомый козырь. Так, в сети появилось видео, рассказывающее о новом дроне под названием «Маричка». Очевидно, что речь идёт о прототипе беспилотника, поскольку видео сделано с помощью программного обеспечения. Ни одной реальной фотографии нет, при этом характеристики устройства вызывают смешанные чувства. Сообщается, что дрон-камикадзе станет многофункциональным и сможет как наносить удары по различным объектам, так и скрытно шпионить, находясь в полной недосягаемости для противника. Дальность хода составит 1000 километров, длина доходит до 6 метров, а ширина – до 1 метра.

Беспилотник габаритный и способен нести значительную ударную силу. «Маричка» имеет украинское происхождение и будет собираться на деньги от пожертвований. При этом стоит такой дрон около 430 долларов, а значит массового запуска не предвидится. Авторы ролика недвусмысленно намекнули, что беспилотник создаётся для уничтожения Крымского моста, а также очень хорош против кораблей Черноморского флота. Он способен двигаться бесшумно, проходя огромные расстояния. Его почти невозможно обнаружить, а значит нельзя от него и защититься. Словом, создаётся красивая картинка, подтверждений которой нет. Скорее всего, если нечто подобное и существует, то такой беспилотник собран в одной из стран НАТО, а после в качестве опытного экземпляра передан Украине. Не исключено, что «Маричка» является плодом бурного воображения украинских патриотов, которым нечем заняться в свободное от работы время.

Мы советуем не принимать дрон близко к сердцу, но и игнорировать его не стоит. Указанные выше технологии не являются уникальными, поэтому вполне могут быть созданы в США, Британии и многих других странах НАТО. Если раньше не было нужды строить подобные устройства в металле (или пластике), то сегодня спонсоры Зеленского хотят опробовать как можно больше тактик, попутно изрядно насолив интересам России в регионе.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #технологии #беспилотники #маричка
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
38
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
2
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
10
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
4
Малийская группировка начала джихад против ЧВК «Вагнер»
1
Концепт электровелосипеда eCycle Electric Bike сочетает ретро вид с современными технологиями
+
NBC News: В Украине разочарованы задержками в поставках F-16, но не решаются говорить об этом
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Космический зонд STEREO-A впервые пролетел мимо Земли спустя почти 17 лет после запуска
+
В РФ продают SSD с памятью, которая должна была стоять в iPhone – что не так с новыми накопителями
6
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
60
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Ситуация на китайском рынке создаёт кучу угроз для бизнеса Arm
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
5
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
142
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
36
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
6
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
29
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
15
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
12
Уникальное озеро Байкал и его секреты
10
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
4

Сейчас обсуждают

Vasijara
19:40
Всякий раз когда оплачивал картой, и нужно было вернуть, сразу говорили, что возврат только на карту. Наличные возвращают только при покупке наличными
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
Владимир Платонов
19:39
Пост ни о чем с говорящим названием
Выручка российского разработчика «Ред софт» выросла в 2,2 раза по итогам 2022 года
CrCoNi
19:34
как всегда ты обосрался, ничего нового, с чем я тебя и поздравляю хохла обосранца
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
CrCoNi
19:33
А тем временем черти штурмуют Киево-Печерскую Лавру. У меня один вопрос — а после этого Киев, как город, нам вообще нужен? Может это, того-с? Останется в учебниках истории и ладненько.
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
Pilat2009
19:29
Наверно плохо молились.В следующий раз в обязательном порядке во всех школах организовать молебны учеников с 1 класса
Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3
CrCoNi
19:29
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка», настолько невидимый что его ни кто не видел, и тех кто его создавал то же ни кто не видел, невидимые создатели создали невидимый дрон,...
В Украине создали «невидимый» подводный дрон-камикадзе «Маричка» для подрыва Крымского моста
Vasijara
19:19
Бедный амдшник, под френдли фаер попал, часто такое вижу, красные фанаты в своём безумии не отличают ни сарказма, ни иронии, и косят всех, я думаю это Эндрю Гнидлер, он вообще епанутый
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
Vorvort
19:15
Госдолг США 32 трлн. $. Никакой золотой запас его не покрывает. Ну и тянуть частные компании в обеспечение доллара - это 5! 😂
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
Александр Артёмьев
19:10
Какие тысячи транзисторов? 7400 и её полный аналог К155ЛА3 содержат 16 транзисторов в 4 логических элементах.
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
TargetNarcosis
19:09
А сколько там еще редакций Green Linux? Это я так спрашиваю, на будущее. Что бы знать чего там дальше будет с проверкой требованиями. Может все же прислушаешься к людям и будешь тестировать дистрибути...
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем