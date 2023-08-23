На одном заряде дрон способен пройти 1000 километров

Ещё полгода назад казалось дикостью, что украинские беспилотники могут долететь до Москвы. Чиновники и депутаты уверяли, что если нечто подобное случится, то киевские власти тут же получат жёсткий ответ, вот только сегодня мы чуть ли не каждый день видим в новостях, как дроны падают прямо на голову жителей столицы. По большей части обходится без жертв, но тенденция удивляет, ведь Зеленский чётко обозначил свою позицию и заявил, что намерен уничтожить Крымский мост и продолжит наносить удары по различным объектам на территории РФ. В июле мост пострадал от атаки морских беспилотников, но есть основания полагать, что продолжение следует, ведь совсем недавно были отражены ракеты С-200, летящие в сторону Крыма.

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Удастся ли защитить мост, или он падёт также, как ранее были уничтожены Северные потоки, большой вопрос, но сегодня в сети появились подтверждения тому, что украинские власти настроены серьёзно и имеют на руках весомый козырь. Так, в сети появилось видео, рассказывающее о новом дроне под названием «Маричка». Очевидно, что речь идёт о прототипе беспилотника, поскольку видео сделано с помощью программного обеспечения. Ни одной реальной фотографии нет, при этом характеристики устройства вызывают смешанные чувства. Сообщается, что дрон-камикадзе станет многофункциональным и сможет как наносить удары по различным объектам, так и скрытно шпионить, находясь в полной недосягаемости для противника. Дальность хода составит 1000 километров, длина доходит до 6 метров, а ширина – до 1 метра.

Беспилотник габаритный и способен нести значительную ударную силу. «Маричка» имеет украинское происхождение и будет собираться на деньги от пожертвований. При этом стоит такой дрон около 430 долларов, а значит массового запуска не предвидится. Авторы ролика недвусмысленно намекнули, что беспилотник создаётся для уничтожения Крымского моста, а также очень хорош против кораблей Черноморского флота. Он способен двигаться бесшумно, проходя огромные расстояния. Его почти невозможно обнаружить, а значит нельзя от него и защититься. Словом, создаётся красивая картинка, подтверждений которой нет. Скорее всего, если нечто подобное и существует, то такой беспилотник собран в одной из стран НАТО, а после в качестве опытного экземпляра передан Украине. Не исключено, что «Маричка» является плодом бурного воображения украинских патриотов, которым нечем заняться в свободное от работы время.

Мы советуем не принимать дрон близко к сердцу, но и игнорировать его не стоит. Указанные выше технологии не являются уникальными, поэтому вполне могут быть созданы в США, Британии и многих других странах НАТО. Если раньше не было нужды строить подобные устройства в металле (или пластике), то сегодня спонсоры Зеленского хотят опробовать как можно больше тактик, попутно изрядно насолив интересам России в регионе.



