Согласно данным радиоперехватов, в ВСУ около 10% наёмников

По некоторым данным, за полтора года проведения СВО на территории Украины погибло не меньше 10 тысяч польских граждан. Очевидно, что страна с населением в 37 миллионов человек может себе позволить подобные вольности, ну а власти Польши и вовсе считают такие потери оправданными. Не секрет, что Дуда мечтает о присоединении западных областей Украины, поэтому готов закрывать глаза и не большие проблемы. К примеру, экономика Польши не в лучшем состоянии, а беженцы отказываются работать и требуют пособий. Спасают деньги от Европейского союза, которые можно получить за поставки техники и её ремонт, а всё это стало частью государственной программы, поскольку имеет далекоидущие цели.

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Российские военкоры часто пишут о наёмниках в рядах украинской армии, но не способны подсчитать точного количества бойцов иностранных государств, приехавших сражаться с русскими. По мнению экспертов, реальное количество солдат удачи в ВСУ намного выше, чем предполагают официальные источники. Согласно данным российской радиоэлектронной разведки, около 90% всех переговоров в украинской армии ведётся на украинском и русском языках, тогда как 10% – это наёмники из стран НАТО. Среди наёмников есть американцы, британцы, немцы, чехи и другие представители так называемых союзников Украины. Судя по перехватам, наёмники чаще всего выполняют роль инструкторов в ВСУ и даже прямо руководят украинскими войсками. Тем не менее сложно установить, являются ли они кадровыми военнослужащими, или приехали в качестве наёмников.

Отдельно отмечается, что иностранные языки стали звучать в радиоперехватах намного чаще, чем это было ещё несколько месяцев назад. Ну а наиболее обширная диаспора иностранных граждан говорит на польском. Наёмники из этой страны не ограничиваются инструктажем, но и принимают участие в боевых действиях.