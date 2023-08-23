Арестович делает громкие заявления и явно играет со своими избирателями

Несмотря на то, что Зеленский твёрдо намерен отказаться от выборов президента в 2024 году, внутри страны наблюдаются любопытные движения, свидетельствующие о желании элит сменить власть и отказаться от экономически невыгодного конфликта. Пожалуй, одним из самых неожиданных критиков властей стал Арестович. Ещё недавно он был говорящей головой Зеленского и занимался регулярным скармливанием населению откровенной лжи. За год выхода в прямой эфир политик стал крайне популярен, ну а уйдя с должности продолжил говорить. Поговаривают, что Арестович находится под защитой олигарха Ахметова, но в данном случае это не так важно, ведь политик имеет все шансы занять место поближе к олимпу.

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В рамках своего очередного монолога Арестович сделал целый ряд неожиданных заявлений. Прежде всего он отметил, что генштабу Вооружённых Сил Украины нужно перестать разрываться между севером, центром и югом, а вместо этого сконцентрировать усилия на одном направлении. Бывший советник президента обвинил руководство Минобороны Украины в неспособности планирования военных операций. Самым большим провалом, по мнению Арестовича, стало наступление в районе Бахмута (текущее название Артёмовск), где украинская армия уже потеряла множество боеспособных подразделений. Арестович полагает, что нужно как можно быстрее остановить наступление на этом участке и собрать ударный кулак в Запорожской области. Политик подчеркнул, что сегодня ВСУ сражаются за «груду щебёнки», что не приносит никакой пользы Украине. Куда правильнее было бы попытаться продавить оборону РФ на Запорожском направлении и отрезать сухопутный коридор в Крым.

Арестович советует действующим властям Украины как можно быстрее взять себя в руки и перебросить на юг 5 полноценных бригад. Это позволит получить желанное преимущество, а также избавит от огромных потерь под Бахмутом. Политик полагает, что опасности прорыва российской армии под Бахмутом нет, поэтому смело можно удерживать передовую и меньшими усилиями. Арестович отметил, что даже если со временем ВСУ возьмут Бахмут, то такая операция не даст Украине ничего, ведь город превратился в развалины, а значит не представляет никакого стратегического значения. Что любопытно, аналогичные рекомендации дают Зеленскому и американские военные из Пентагона. По данным источников, ссылающихся на утечки в Минобороны Украины, Залужный принял решение продолжить наступление по всей линии боевого соприкосновения, не перебрасывая резервы на одно направление.

Как уже писалось выше, в Пентагоне недовольны таким самоуправством и считают действия главкома ВСУ ошибочными. Там отмечают, что наступательная операция не имеет успехов, а обстановка под Бахмутом не меняется несмотря на высокие потери и нежелание украинского командования высвободить оттуда тактические резервы. Сам Залужный уверен, что переброска всех боеспособных соединений на одно направление может сыграть на руку российской армии, обладающей преимуществом в воздухе. По мнению главкома ВСУ, такой сценарий позволит России быстро уничтожить резервы украинской армии, а затем перейти к контратакам на нескольких направлениях. Предполагается, что стратегия главкома ВСУ направлена на постепенное переведение боевых действий в позиционное противостояние и снижение интенсивности до начала нового этапа наступления. Якобы, при поддержке американских истребителей и танков украинская армия сможет проломить оборону РФ, но случится это не ранее, чем через год.