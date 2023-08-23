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С 1 сентября 2023г приём вакансий в Госорганы будет вести ИИ – взятки и родственные связи отменяются
Эксперимент продлится 14 месяцев

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Представьте себе, что вы перспективный специалист, который планирует устроиться на работу в солидную компанию. В назначенное время вы являетесь на встречу с главой рекрутинговой службы, но несмотря на все свои преимущества перед другими соискателями получаете от ворот поворот. Причин для произошедшего может быть множество. Мало ли, вдруг ваш опыт работы не соответствует требованиям, а может вы не имеете достаточной подготовки, но сильно переоцениваете свои возможности. И всё же, очень часто в дело вступает человеческий фактор. Выше лицо могло напомнить главному менеджеру его бывшего мужа, а может вы одели слишком яркую одежду. Не исключено, что вы просто не понравились нанимателю, а может у директора по работе с персоналом был плохой день или бессонная ночь. Человеческий фактор играет решающее значение, а значит нужно что-то менять. 

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Как стало известно, с 1 сентября 2023 года в России стартует уникальный эксперимент, в рамках которого искусственный интеллект будет принимать решения о найме на государственную службу. Проект разрабатывается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) в сотрудничестве с несколькими другими министерствами: Министерством труда и социальной защиты, Министерством экономического развития, Министерством финансов. Завершение и подведение итогов запланировано после 1 ноября 2024 года. Основой для реализации эксперимента станет платформа «Государственные кадры», разрабатываемая на базе уже действующей Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы (ЕИСУКС). Проект предусматривает автоматизацию ряда процессов, связанных с наймом, оценкой и развитием государственных служащих. В рамках эксперимента платформа «Государственные кадры» будет выполнять несколько ключевых функций:

  1. Селекция кандидатов: искусственный интеллект будет анализировать предоставленные резюме и данные кандидатов на госслужбу, идентифицируя наиболее подходящих кандидатов для конкретных вакансий.
  2. Обучение и развитие: платформа предоставит обучающие курсы и материалы для профессионального развития государственных служащих. Это поможет им повысить свою квалификацию и эффективность в работе.
  3. Оценка и мониторинг: ИИ будет оценивать производительность госслужащих на основе данных об их деятельности. Также система позволит назначать рабочие задачи и отслеживать выполнение поставленных целей.
  4. Поиск кандидатов: в дополнение к резюме, размещённым на платформе, ИИ сможет искать потенциальных кандидатов во внешних информационных системах, расширяя круг поиска подходящих кандидатов.

Согласно данным Минцифры, эксперимент предполагает тестирование автоматизации процессов формирования культуры противодействия коррупции, а также правильной оценки госслужащих. Отмечается, что это только первый шаг в долгосрочной цифровой трансформации государственной службы России. Власти планируют создать принципиально новую информационную систему развития госслужащих на базе искусственного интеллекта. Этот проект предполагается реализовать к 2030 году в рамках инициативы по социально-экономическому развитию страны до 2030 года.

Стоимость создания и внедрения платформы «Государственные кадры» на данный момент остаётся конфиденциальной информацией, но эксперты оценивают, что это может обойтись в 100 миллионов рублей с разработкой, внедрением и запуском в течение года. Неясно, позволит ли это устранить коррупционную составляющую, но появление цифровых технологий точно пойдёт на пользу стране и людям, желающим устроиться на работу в госорганы. Или нет, ведь ИИ взяток не берёт. 

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#искуственный интеллект #коррупция #коррупция в россии
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