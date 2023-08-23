Аналитики полагают, что Британия не станет выплачивать репарации

Сегодня Европа кажется богатой и состоятельной, а граждане большинства стран ЕС имеют доступ к образованию, медицине и зарабатывают в разы больше, чем жители Африки и Азии. При этом Европа не является центром производства и имеет огромную разницу в импорте и экспорте не в свою пользу. Миллиарды людей по всей планете мечтают переехать в одну из европейских стран, но лишь немногие задумываются о том, что все эти блага построены на рабском труде и крови людей, чей цвет кожи отличался от общеевропейского. За несколько веков рабства Европа превратила Африку в скотный двор, а особенно активно угнетением чернокожих занимались власти Британии и США. С тех пор прошло много лет, но чернокожие до сих пор бьются за свои права, а власти не готовы на кардинальные изменения. Байдену проще поцеловать ноги маленькому негритёнку, чем включать «цветных» в социальную жизнь Америки. Точно такая же ситуация и в Европе, где почти всё чернокожее население живёт гораздо хуже белого большинства. По мнению ряда аналитиков, пришло время платить по счетам, а первый удар придётся по Британии.

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По мнению Патрика Робинсона, занимающего пост одного из судей Международного суда ООН, вопрос о необходимости возмещения ущерба, причинённого трансатлантическим рабством, стоит на повестке дня, а власти Британии не смогут от всего этого отмахнуться. Робинсон дал интервью журналистам The Guardian, рассказал о своём мнении на эту тему. Судья уверен, в том, что отношение со стороны мирового сообщества к идее репараций за трансатлантическое рабство меняется, а Британия больше не может оставаться равнодушной к этому вопросу. Он призывает британские власти пересмотреть свою текущую позицию и подумать о возможности компенсации пострадавшим странам. Робинсон напоминает, что недавно Риши Сунак (премьер Британии) отказался извиняться за роль своей страны в работорговле и категорически против выплаты любых компенсаций.

Судья подчёркивает, что игнорировать злодеяния трансатлантического рабства больше нельзя. Он отмечает, что репарации выплачивались и за менее значительные нарушения, ну а сегодня речь идёт об акте бесчеловечности. Трансатлантическое рабство, по мнению Робинсона, является наиболее ужасным преступлением в истории человечества. Он считает, что Британия не может остаться в стороне, поскольку моральная справедливость и демократия не соответствуют нынешнему поведению властей. Ранее судья сыграл важную роль в подготовке доклада компании Brattle Group о возмещении ущерба за трансатлантическое рабство. В этом документе содержатся конкретные цифры, определяющие суммы компенсаций для тех стран, которые извлекли выгоду из эксплуатации африканских невольников. Согласно этому докладу, Британия должна выплатить 14 странам около 24 триллиона долларов, при этом только одна Ямайка получит 9.6 триллиона.

Робинсон заявляет, что указанные суммы не должны никого удивлять, учитывая продолжительность и масштабы трансатлантического рабства, которое продолжалось веками. Судья предлагает растянуть выплаты на несколько десятилетий, что позволит сгладить дипломатические конфликты. Кроме того, в Британии нет нужной суммы сразу, ну а за 35 лет вполне можно набрать на репарации. Что любопытно, Робинсон помалкивает о долге США перед угнетаемыми странами, а также забывает, что вина лежит и на других европейских государствах. Аналитики полагают, что Британия никому ничего платить не будет, ну а требовать денег у США никто просто не решится. В результате всё это так и окончится ничем, а африканские страны должны сами думать о своём будущем и больше не полагаться на белых европейцев.