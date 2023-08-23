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Разработчики UltraRAM готовят настоящую революцию – новый тип памяти идёт на замену NAND в SSD
Разработчики уже организовали стартап и согласовывают детали начала производства с полупроводниковыми гигантами

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По данным экспертов, рынок полупроводников ждёт настоящая революция, ведь уже совсем скоро стартует массовое производство памяти нового стандарта. Речь идёт об UltraRAM, которая обладает целым спектром уникальных особенностей и опережает традиционные флеш-накопители как по надёжности, так и по скорости работы. Известно, что разработчики нового типа памяти получили инвестиции от заинтересованных сторон и уже создали стартап Quinas Technology. В настоящее время компания находится в процессе переговоров с ведущими производителями чипов, а значит до серийного производства осталось совсем немного времени. 

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За разработкой UltraRAM стоит группа учёных из Ланкастерского Университета (Британия). Эта энергонезависимая память способна сохранять данные до тысячи лет, при этом скорость работы UltraRAM даже превосходит SSD-накопители (среднего ценового сегмента). Количество циклов перезаписи равняется 10 миллионам, а значит чипы не только долговечные, но и надёжные. Напомним, современные твердотельные накопители обеспечивают скорость чтения до 3500 МБ/с с интерфейсом PCIe 3.0 и до 14 000 МБ/с с новым PCIe 5.0. Вероятно, речь идёт о первом варианте, а значит для большинства пользователей такая скорость окажется достаточной. Разработчики утверждают, что UltraRAM способна обеспечивать скорость сравнимую с динамической памятью с произвольным доступом (DRAM), но потребляет намного меньше энергии. Анонс нового типа памяти состоялся в начале 2020 года. За три с половиной года разработчики существенно продвинулись в направлении коммерциализации своего изобретения. Предполагается, что важным этапом для выхода UltraRAM на рынок стало событие, случившиеся в августе этого года. Тогда на мероприятии Flash Memory Summit разработчики UltraRAM были удостоены престижной награды Best in Show в категории «Самый инновационный стартап, посвящённый флеш-памяти».

Награда вручается за инновации, которые изменят способ функционирования флеш-памяти и других видов высокопроизводительной памяти, а также её применение в реальных продуктах. Лауреаты также получают значительное признание за свою интеллектуальную собственность и патенты, которые отличают их технологию от альтернативных конкурирующих решений в сфере памяти. Эксперты пишут, что UltraRAM представляет собой новое поколение полупроводниковой памяти. Для сохранения данных она использует квантово-механический эффект резонансного туннелирования, который обеспечивает быструю смену состояний ячеек памяти с низким энергопотреблением. Арсенид индия и антимонид алюминия используются в качестве полупроводниковых материалов, образуя энергетический барьер, который обеспечивает полную энергонезависимость UltraRAM после отключения питания. Проще говоря, даже если система потеряет доступ к электричеству, все данные останутся нетронутыми. 

В январе 2022 года появились рабочие образцы нового типа памяти, что позволило доказать перспективность технологии. Сегодня стартап Quinas пытается закрепиться на полупроводниковом рынке, предлагая высокоскоростную память с минимальным энергопотреблением. Сроки подготовки к производству первой партии чипов неясны. Вероятно, начало появления UltraRAM будет связано с коммерческим сегментом, прежде чем оно достигнет потребительских устройств. Ожидается, что первые устройства на базе UltraRAM могут стать частью серверов и систем хранения данных в дата-центрах, поскольку быстрая и энергоэффективная память здесь ценится намного выше, чем на пользовательском рынке. 

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#полупроводники #технологии #ultraram
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