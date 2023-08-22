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Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Путиным по продлению зерновой сделки
Неясно, остались ли ещё в рукаве турецкого лидера козырные тузы

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Многие аналитики признают, что положение Турции на международной арене крайне сложное. Страна пытается придерживаться нейтралитета, но выходит это с переменным успехом. Дело в том, что Турция входит в НАТО, поэтому имеет ряд обязательств перед военным блоком. Кроме того, страна стремится попасть в ЕС и хочет получить торговые преференции в Европе. Не забывайте о выгодах по транспортировке российских энергоносителей и перспективах строительства газового хаба. Гражданам страны импонирует сотрудничество с Москвой, а действующий президент смог выиграть выборы только потому, что Россия не стала разрывать зерновую сделку и выражала открытую поддержку. 

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Положение было и без того сложным, но президент России открыто говорил о том, что Эрдоган является последовательным и честным политиком. Увы, но после того, что лидер Турции устроил перед саммитом НАТО, возникли совершенно другие эмоции. Напомним, тогда Эрдоган освободил из заключения командиров Азова (считается террористическим и запрещено в РФ), после начал настаивать на приёме Украины в НАТО, а также делал другие довольно странные действия. Всё это пошатнуло доверие между Москвой и Анкарой. Похоже, Эрдоган решил всё исправить. После того как стало известно, что В. Путин в Турцию не поедет, Эрдоган решил посетить Россию, о чём сообщают журналисты Yeni Şafak. 

Предполагается, что основная цель предстоящей поездки Эрдогана в Россию будет связана с переговорами о возобновлении зерновой сделки. В Турции крайне недовольны решением РФ о выходе из зерновой сделки, что лишило страну значительной части доходов от экспорта украинского зерна. Кроме того, такой шаг подорвал репутацию Эрдогана как искусного дипломата. В турецких СМИ пишут, что в настоящее время у Москвы не наблюдается выраженного интереса к возобновлению сделки, особенно на фоне постоянных попыток Украины атаковать российскую инфраструктуру в Черноморском регионе. Известно, что зерновой коридор активно использовался для запуска дронов (включая подрыв Крымского моста), поэтому потребуются более весомые гарантии безопасности. Похоже, Эрдоган будет настаивать на возобновлении сделки, так как это соответствует интересам Турции с экономической и политической точки зрения.

Что любопытно, турецкие власти открыто обвинили Запад в разрушении сделки, указывая на то, что Европа и США отказались выполнить свои обязательства перед Россией. Напомним, по итогам первоначальных договорённостей было решено разблокировать российские удобрения в европейских портах, а также не препятствовать вывозу российского зерна. Весь год, когда инициатива действовала, российская сторона не смогла получить указанного в договоре, ну а в Киеве и вовсе заявили, что не собираются ничего выполнять. В ООН делали несмелые попытки решить проблему, но в данном случае на пути стоят интересы США, поэтому всё остановилось, а перспективы продления зерновой сделки аналитикам кажутся маловероятными. По крайней мере, если Эрдоган не пойдёт на некоторые уступки в адрес Москвы. 

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#россия #политика #турция #зерновая сделка
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