После нескольких месяцев изучения боевых характеристик танка было принято решение внести в конструкцию целый ряд изменений

Ещё пять лет назад казалось, что новый российский танк Т-14 «Армата» находится на активной стадии производства и представляет собой самое грозное сухопутное оружие на планете. Как выяснилось, машина была создана неидеальной, а в результате производство танка так и не началось. Было собрано небольшое количество прототипов, но до серийной сборки дело не дошло. Несколько единиц даже принимали участие в СВО, где находились от самых горячих точек на безопасном расстоянии, что не помешало оценить их реальные боевые характеристики. Похоже, были сделаны определённые выводы, ведь журналисты сообщают о планах пересмотра нескольких компонентов машины по итогам СВО.

реклама

В прессе уточняют, что танки прошли оценку эффективности в реальных боевых условиях, а в итоге были отправлены на доработку. Источники не пишут, что именно придётся улучшить, поскольку всё это представляет государственную тайну. И всё же, эксперты имеют свой взгляд на недостатки машины. Прежде всего специалисты отмечают, что танк слишком дорогой. Это значит, что для массового производства такая техника не подходит, а в ближайшем будущем Т-14 «Армата» должна быть удешевлена. Кроме того, ранее эксперты писали о проблемах с двигателем. Якобы, он маломощный, а значит сам по себе танк имеет ограниченный ресурс для модификации. В ближайшем будущем понадобится новый мотор, но пока данных на эту тему не было.

Кроме того, одно из преимуществ танка считается его главным недостатком. Дело в том, что одна машина способна выполнять функции передвижного штаба. Такой танк будет координировать действия войск на большой территории, обладая внушительным вычислительным потенциалом. Ну а поскольку современные РЛС продвинулись за последние 10 лет очень далеко, то Т-14 «Армата» будет заметна за десятки километров. В результате удар высокоточной артиллерии поставит крест на планах провести наступательную или оборонительную операцию и сводит на нет все усилия. На самом деле эксперты находят и другие минусы, но в данном случае важно лишь то, что после реального боевого применения были сделаны соответствующие выводы. Было бы гораздо хуже, если бы танк в таком виде поступил на вооружение, а после инженеры ломали бы головы, как решить проблемы в 50 танках, а государство выделяло бы под это миллиарды рублей.

Что до самого факта применения Т-14 «Армата» в СВО, то эксперты уверяют, что в настоящее время потенциала Т-90М вполне достаточно. Машина нетребовательная, обладает высокой убойной мощью и хорошим бронированием. В НАТО нет ни одного танка, который был бы лучше, поэтому спешить с производством Т-14 «Армата» не нужно. Ну и отдельно уточняется, что в последнее время танковые бои крайне редки, поскольку бронетехнику используют для прорыва, ну а сражения с большим количеством машин с каждой из сторон, ушли в историю. Это же можно сказать и об истребителях, поскольку стоимость техники растёт, а в бой предпочитают бросать сильно устаревшие машины.