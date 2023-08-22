Перехватить такой беспилотник невозможно, поскольку он сможет маневрировать на скорости

Эксперты отмечают два вектора развития современного оружия, которые станут основными в ближайшие десятилетия. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, а также о гиперзвуковом оружии. Украинский конфликт стал первым, где все преимущества БПЛА были опробованы обеими сторонами, а в результате подобные устройства модифицируется исходя из опыта ведения реальных боевых действий. В настоящее время разработкой беспилотников занимаются десятки государств, опасаясь остаться на периферии технологического прогресса. Не менее активно движутся разработки гиперзвуковых ракет. Россия и Китай уже имеют на вооружении целый арсенал подобного оружия, тогда как США сильно отстали и пока не могут провести даже успешные испытания прототипа. Похоже, российские инженеры решили нанести американский коллегам нокаутирующий удар, представив первый прототип гиперзвукового дрона.

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Беспилотник по имени ГЭЛА был представлен в рамках форума «Армия 2023», где привлёк внимание военных экспертов и общественности. Фотографии демонстрируют макет летательного аппарата, который должен вызвать настоящую революцию в вооружениях. Предполагается, что Россия возобновила активную работу над проектом в 2009 году, а власти хотят застолбить за собой место лидера отрасти. Ожидается, что это будет первый гиперзвуковой дрон, способный передвигаться на высоких скоростях, проводить разведку местности и атаковать удалённые цели. Аппарат значительно расширит потенциал Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооружённых Сил России.

Отмечается, что главной фишкой беспилотника станет способность менять траекторию полёта на высокой скорости. Это сведёт все попытки перехвата на нет, поскольку предсказать направление удара и скорость нет никакой возможности. Вообще, современные средства ПВО не способны сбивать подобные объекты, так как скорость ГЭЛА превысит 11 000 км/ч. Ну а поскольку перехватить такой аппарат не выйдет, то это превращает его в весомый аргумент для переговоров и ультимативных заявлений, способный успокоить даже самые горячие головы по ту сторону океана. Судя по форме и размерам, беспилотник сможет нести несколько ракет, нанося высокоточные удары в глубине территории потенциального противника.

Эксперты сообщают, что история создания гиперзвукового аппарата ГЭЛА уходит корнями в 1980-е годы, когда в МКБ «Радуга» в городе Дубна Советского Союза начались работы по его проектированию. Изначально создание дрона велось вместе с исследованиями в области гиперзвуковых ракет. После распада СССР и экономических трудностей 1990-х годов проект был приостановлен. Похоже, зелёный свет гиперзвуковому дрону дан, а значит остаётся ожидать появления более подробных сведений в ближайшие годы. Стоит отметить, что речь пока идёт о ранних стадиях разработки, поэтому в руки журналистов попала сильно ограниченная информация. Кроме красивого макета разработчикам показать нечего, ну а финальный вариант может оказаться не таким, как на картинке.