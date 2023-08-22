Похоже, ракета снова не достигла заданных скоростных показателей

Сегодня на военном дежурстве в рядах армии РФ присутствует стратегическое ядерное оружие, которое может доставляться при помощи гиперзвуковых ракет. Российские власти неоднократно заявляли, что применение подобного типа вооружений будет означать конец для всего мира, поэтому используют подобную технологию в качестве весомого аргумента при переговорах. Очевидно, что американские элиты нервничают по этому поводу, поскольку привыкли доказывать всем вокруг свою уникальность, а здесь оказались в качестве догоняющих. В результате в какой-то момент в США была запущена свою программа по разработке гиперзвукового оружия, но спустя годы ракета отказывается набирать нужную скорость.

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В начале 2023 года американские власти и вовсе попробовали найти нового подрядчика, который занялся бы доведением до ума существующих прототипов, но 19 августа Военно-воздушные силы США совершенно неожиданно провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Данные опубликованы американским изданием «Defense Insights», а сами испытания проходили в южной части Калифорнии. Ракета была установлена на стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который и ранее осуществлял пуски подобного оружия. Отмечается, что AGM-183A была разработана под руководством специалистов компании Lockheed Martin, которые долгое время курировали программу ARRW.

Все прошлые случаи, когда проводились подобные испытания, американские власти так или иначе сообщали о результатах. На этот раз правительство США отмалчивается и решило засекретить информацию, ну а эксперты предполагают, что похвастать нечем, а значит ракета снова не достигла заданной скорости. В «Defense Insights» пишут, что за последние полгода американские специалисты занимались устранением проблем, которые возникли во время испытаний прототипа гиперзвуковой ракеты. Якобы, за это время были внесены необходимые правки, а августовские пуски имели важное значение для имиджа страны. Когда будет решено в очередной раз попытать счастья, неясно, ведь пока нет даже результатов недавней неудачной попытки.

Аналитики отмечают, что превосходство Китая и России в области разработки гиперзвукового оружия сильно тревожит американские власти. Есть все основания полагать, что ни один комплекс ПВО, стоящий на вооружении стран НАТО, не способен сбивать такие ракеты. Например, знаменитый ЗРК Patriot не выдержал в схватке с «Кинжалом», а в результате был уничтожен. На эту тему можно философствовать очень долго, но в интернете есть характеристики большинства современных ПВО, где указаны предельные скорости ракет. Так вот, гиперзвуковое оружие превосходит подобные системы по своим скоростным показателям как минимум в 4 раза, а значит при оценке способности противовоздушных систем сбивать те или иные ракеты стоить исходить из простых цифр, которые в данном случае гораздо красноречивее любых слов.