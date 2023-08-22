На этот раз учёные привезли с собой высокоточное оборудование, поэтому Несси придётся туго

90 лет назад Элди Маккей, управляющая отелем Drumnadrochit, однажды вечером поделилась с собравшимися в местном баре рассказам о том, как только что стала свидетельницей появления «водяного зверя», обитающего в недрах озера Лох-Несс. Похоже, именно этот факт, подробно описанный в Inverness Courier, стал началом современного мифа о неуловимом монстре, живущем в глубинах высокогорного озера. Ожидается, что в ближайшие выходные (26 и 27 августа) сотни поклонников Несси примут участие в крупнейшей за всю историю экспедиции по поиску таинственного существа, уже много десятилетий вызывающем неподдельный интерес мировой общественности.

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Недавно отреставрированный Центр Лох-Несс, сотрудничающий с добровольной группой Loch Ness Exploration, вышел на охоту. Волонтёры из разных стран будут участвовать в крупномасштабной операции, ориентированной на выявление подводных аномалий и непонятных движений. Гостям разрешат только наблюдать, но не вступать в контакт и не проявлять никакой активности, а вся операция продлится два дня. Совместно с группой Loch Ness Exploration, будет задействовано геодезическое оборудование, ранее не применявшееся на озере Лох-Несс, включая дроны для получения инфракрасных изображений тепловых следов на поверхности воды. Особое внимание заслуживает гидрофон, который будет отслеживать акустические сигналы под водой. Обновлённый Центр Лох-Несс, расположенный в старом отеле Драмнадрочит (где работала Олди Маккей), будет вести команду научных исследований и энтузиастов, которые уже долгое время стремятся найти доказательства существования крупной рыбы или доисторической морской рептилии в глубинах озера. Кстати, само озеро имеет глубину 230 метров и не считается большим. Не исключено, что там располагаются подводные пещеры, в которых может прятаться неуловимое существо.

Руководить поиском будет Алан МакКенна из Loch Ness Exploration. Поиски ведутся в сотрудничестве с компанией Cobbs Group, владеющей новым отелем Drumnadrochit и участками около автомагистрали A82, проходящей вдоль западного берега озера. По словам директора этой компании Фрейзера Кэмпбелла, интерес к легенде восстанавливается, что привело к тому, что все места в отеле забронированы. Он подчеркнул, что сотрудничество между отелями и местными активистами играет ключевую роль в поддержании экономики региона в сложные времена. Кэмпбелл уверяет, что регион богат не только легендами о мифическом чудовище, но и другими удивительными достопримечательностями, такими как самая высокая гора Великобритании и обширные пресные водоёмы. Здесь каждый сезон уникален и интересен. Ну а Пол Никсон, управляющий Центром Лох-Несс, подчеркнул, что одним из самых привлекательных моментов «охоты» станет то, что каждый может стать частью истории. Нужно всего лишь остановиться на берегу озера и посмотреть в его гладь в поисках чуда.

Напомним, что первое упоминание о монстре в окрестностях озера можно отследить до средних веков, когда, по легенде, ирландский монах Святой Колумба столкнулся с «водяным зверем» в реке Несс, вытекающей из озера. Интерес к феномену продолжает расти с 1933 года, когда газета Inverness Courier опубликовала сообщение о том, что управляющая отелем Олди Маккей заметила «похожее на кита существо». В том же году Джордж Спайсер также поделился своим свидетельством о том, как «необычная форма животного» пересекла дорогу перед его автомобилем и исчезла в озере. Позднее Олди Маккей призналась, что была знакома со старой легендой о «звере» задолго до своего наблюдения. С 1940-х годов существо стало известно как «Несси». В 1960-х годах было создано Бюро расследований озера Лох-Несс, которое в 1972 году провело крупнейшую операцию по поиску в озере. В 1987 году операция Deepscan использовала гидроакустическое оборудование по всей ширине озера, которое подтвердило обнаружении некого «неопознанного объекта необычных размеров и формы». В 2018 году международная группа исследователей из университетов Отаго, Копенгагена, Халла, Хайлендс и Айлендс провела исследование ДНК озера с целью выявления необычных видов, но исключила наличие каких-либо крупных животных, которые здесь могут существовать.