Компания Mifcom готова поставить такой компьютер каждому, у кого в кармане есть подходящая сумма денег

Плох тот геймер, который не мечтает об игровом компьютере за 500 тысяч рублей. Находятся энтузиасты, которые назло кризисам и падению курса рубля радуют себя невероятной мощью, но таких людей единицы, тогда как большая часть вынуждена постоянно экономить. Что же, если вы полагали, что компьютер за 5 тысяч долларов – это вершина совершенства, то мы хотим вас разочаровать, ведь компания Mifcom предлагает купить суперсистему за 29 тысяч евро (почти 3 миллиона рублей), которая превосходит всё самые смелые ожидания.

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Компьютер получил название Big Boss и может тянуть любые игры на максималках. Пожалуй, даже если вы захотите поиграть в разрешении 4К в требовательные новинки, то системник справится и с такой задачей. Начнём с того, что внутри вы найдёте сразу 7 видеокарт GeForce RTX 4090. При этом всё сделано по высшему разряду, ведь каждая из видеокарт упакована в специальный корпус и оборудована индивидуальной системой жидкостного охлаждения. Производитель уверяет, что система изначально не ориентирована на игры, поскольку представляет собой более сложную разработку, но мы-то с вами знаем, для кого вообще GeForce RTX 4090 существует. На сайте сборщика пишут, что система ориентирована на глубокое обучение ИИ, анализ данных и 3D-моделирование. Компания выбрала несколько графических ускорителей настольного сегмента вместо дорогих профессиональных GPU не случайно. Прежде всего последние стоят намного дороже. Кроме того, большая часть раскуплена, а оставшиеся продаются с огромной наценкой. В результате Mifcom даёт пользователям невероятную вычислительную мощь, подкреплённую наличием современного ПО для решения тех или иных задач. Пожалуй, 168 Гб видеопамяти GDDR6X вам точно хватит для работы с продвинутыми моделями искусственного интеллекта, но обошлось и без ложки дёгтя.

Так, мощность каждой видеокарты RTX 4090 была ограничена до 300 Вт. Скорее всего, на выполнение рабочих задач подобные моменты не сильно влияют, ну а если владелец захочет поиграть, то производительности точно хватит. Эксперты полагают, что в популярных приложениях типа Octane или V-Ray быстродействие будет очень солидное, ну а сам компьютер ещё и намного тише, чем традиционные профессиональные системы. Сердцем Большого Босса стал процессор AMD Threadripper PRO 5995WX pro с 64 ядрами Zen3. В настоящий момент ничего быстрее в наличии нет, ну а со временем владелец может заменить камень на 94-ядерный Threadripper PRO 7995WX, который должен выйти в текущем году.

Всё это работает на материнской плате Asus Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II, а количество оперативной памяти заявлено на отметке 128 Гб. Используется немного устаревшая DDR4-3200, а объём ОЗУ получился меньше, чем объём графической памяти, что довольно необычно. С питанием компьютера справляется два блока питания по 2000 Вт, что позволяет системе работать стабильно. Стоит Big Boss 28 999 евро и поставляется по индивидуальному заказу. Скорее всего, вас попросят заплатить вперёд, а срок поставки доходит до 3 недель. Вот такое чудо инженерной мысли, которое ещё долго будет сниться геймерам, купившим на вторичном рынке GeForce GTX 1060 со скидкой.