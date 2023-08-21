Танк имеет целый ряд улучшений, среди которых улучшенные системы бронирования и ведения огня

Многие российские аналитики пишут, что за последние полтора года украинская армия практически полностью лишилась танков и бронетехники советских времён. Приводятся различные цифры, вот только реальность говорит о другом, ведь военкоры очень часто замечают советские танки, идущие в бой несмотря на то, что ничего подобного уже не долго существовать. Предполагается, что крупного производства на территории Украины уже не осталось, но это не мешает ВСУ получать новые машины, имеющие впечатляющие характеристики.

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Как стало известно, украинская армия получила партию Т-64БВ в модификации 2022 года. Похоже, машины попадают в Украину от одной из стран Восточной Европы, где на них ставят более современные комплексы и бронирование. Эксперты отмечают, что новый Т-64БВ представляет собой следующий этап развития модели Т-64БВ, выпущенной в 2017 и 2019 годах. Внедрение современных систем и компонентов отличает обновлённый Т-64БВ от танков, созданных ещё во времена СССР. Среди ключевых изменений можно выделить новый тепловизионный прицел для наводчика, который позволяет вести огонь по противнику с расстояния до 6 километров. Отдельные машины получают ИК-прицел, а все модели оборудованы современными средствами связи в виде цифровой станции L3 Harris и спутниковой навигации CH-4215. Водитель-механик и вовсе получил доступ к цифровой панели, которая больше похожа на немецкие или другие европейские приборные панели прошлого поколения.

Визуально модернизированный танк легко отличить от базовой модели по наличию специальных решёток, в задачи которых входит защита от кумулятивных снарядов. Дополнительная противоосколочная защита была добавлена и внешним топливным бакам, а командирский пулемёт теперь закрыт усиленной бронепанелью. Кроме того, инфракрасный прожектор «Луна» на левой части башни был заменён динамической защитной системой. Военкоры отмечают, что модернизированная версия Т-64БВ уже засветилась на различных направлениях. Украинские журналисты пишут, что Киеву удалось осуществить модернизацию танков на заводах в Польше и Чехии, где параллельно производится восстановление повреждённой техники. Скорее всего, речь идёт о польском заводе по производству бронетехники Bumar-Galaxy в Гливице, работающий по контракту с Укроборонпромом. В Чехии ремонт осуществляет целый ряд предприятий, входящих в государственный оборонный сектор, поэтому ничего конкретного по этому поводу в сети нет.

В прицел журналистов попали сразу 6 модернизированных машин, которые двигались по пересечённой местности. Эксперты отмечают, что даже после проделанных изменений Т-64БВ остаётся сильно уязвимой машиной. Бронирование уступает современным модификациям российского танка Т-72Б3 и Т-72Б3М, а пушка остаётся слабой стороной украинской техники. Ставить туда западные орудия никто не будет, ну а даже до начала СВО у украинского оборонного сектора не было возможности для разработки более современной пушки. В результате бронирование в некоторой степени повысилось, но пробитие так и осталось на начальном уровне, хотя цели и видны с большого расстояния.



