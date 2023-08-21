По словам командира зенитного расчёта, цели поражаются со 100% эффективностью

По данным российских военкоров, ВСУ не испытывают ограничений в количестве беспилотников, которые занимаются разведкой и ударами по технике и живой силе армии РФ. Особый упор делается на дронах собственной разработки, которые преподносятся широкой публике в качестве уникальных устройств, созданных гениальными инженерами. При этом утверждается, что производство сосредоточено на территории Украины. Российские зенитчики регулярно сбивают подобные летательные аппараты и давно изучили их начинку. Всё это позволило прийти к противоположным выводам, о чём бойцы и поведали журналисту RT Александру Пискунову (@frontoVaR_kitchen).

реклама

Оказывается, Украина получает комплекты для сборки дрона, а после местные вояки в ручном режиме прикручивают к аппарату крылья и все остальные части. Всё это производится в США или в Европе, поэтому сказки об украинских инженерах можно отбросить сразу же. Командир зенитного расчёта рассказывает, что не бывает неуязвимых целей. Даже один из самых секретных беспилотников Shark (Акула) обнаруживается и уничтожается. При этом приходится вести дежурство на опасном рубеже, поэтому максимальное время работы на одном участке не превышает полторы минуты. За это время зенитный расчёт отстреливается, фиксирует попадание и уходит в укрытие. Например, во время работы журналистов был сбит именно новый беспилотник Акула, который кружил возле Волновахи и корректировал огонь РСЗО HIMARS по этому населённому пункту. После поражения БПЛА будет изучен российскими инженерами, которые попытаются разобраться в секретах НАТО.

Зенитчики заявляют, что все цели, которые фиксирует оборудование и попадают на мушку визуальных систем, сбиваются, а значит поражающая способность равняется 100%. Все рассказы о невидимости подобных дронов не соответствуют реальности, но некоторые из них всё же являются сложными целями. Если возвращаться к той же Акуле, то она оснащена одной из современнейших систем шифрования связи AES256, используемой Агентством национальной безопасности США для защиты государственных секретов. Именно поэтому подобный дрон сложно сбить при помощи систем РЭБ, а сам беспилотник ещё и многоразовый и способен часами зависать над местностью, высматривая колонны российских войск или возможности для нанесения ударов при помощи других беспилотников или ракетных комплексов. Часто именно Акулы ведут фиксацию ударов дново-камикадзе по российской технике, ну а сегодня вы могли прочесть любопытный материал на эту тему. Оказывается, танки накрываются специальными козырьками, позволяющими отразить удары бепилотников. Такие экраны останавливают снаряды от РПГ на расстоянии от танка, что позволяет сберечь жизни экипажа и защитить те чести, которые подвержены особому риску при выполнении боевых задач.

Посмотреть видео вы можете по ссылке. Командир зенитной установки рассказывает, что регулярно выдвигается на позиции, сбивая многие другие украинские беспилотники, которые преподносятся широкой общественности как некое Wunderwaffe (супероружие). По его мнению, ничего подобного не существует, поскольку работа ведётся эффективно и быстро.