Некоторым везёт, но бывают и так, что агенты всю жизнь томятся в тюремном заключении забытые своей страной и всем миром

Шпионские истории будоражат воображение, а жизнь секретных агентов кажется невероятной. Ареол романтики витает над профессией шпиона, а в Голливуде не устают рассказывать об этом в своих фильмах. И всё же, реальность далека от той картинки, что видят зрители, о чём решили поведать журналисты Politico. По мнению издания, некоторые агенты даже после своего провала остаются ценным активом для своей страны, тогда как других бросают в иностранных тюрьмах. В некоторых случаях предпринимаются титанические дипломатические усилия, позволяющие обменять одних разведчиков на других, но иногда шпионов просто прячут, а мир так и не узнаёт об их героизме или предательстве. Но бывает и так, что шпионы просто становятся расходным материалом. Их роль и вклад настолько ничтожны, что кураторам безразлично, как они будут разоблачены, ведь статус таких людей слишком незначительный, чтобы оправдать обмен на других агентов.

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Давайте рассмотрим несколько случаев, когда можно проследить судьбу шпионов уже после разоблачения. Особый интерес вызывает жизненный путь Анны Васильевны Кущенко, более известной как Анна Чапман, которая какое-то время оставалась российским спящим агентом. Её пылающие волосы привлекли внимание бульварной прессы в США и Великобритании. После разоблачения ей улыбнулась удача, а жизнь жала второй шанс. Анна посещает модные показы, ведёт свою телепередачу и получила намного больше, чем могла мечтать. Чапман была освобождена в ходе обмена агентами между США и Россией, когда американские власти передали РФ 10 российских агентов, включая Чапман, в обмен на российского разведчика Сергея Скрипаля, осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании, и других лиц. По прибытии домой Чапман и другие агенты встретились с Владимиром Путиным, а время показало, что многие из них смогли обрести хорошо оплачиваемые должности консультантов в государственных компаниях. В рамках указанного выше обмена из США прибыл Андрей Безруков (Дональд Хитфилд), который смог начать новую жизнь в качестве преподавателя в МГИМО.

Также стоит упомянуть «Кембриджскую пятёрку». Ким Филби, Гай Берджесс и Дональд Маклин не просто избежали ареста, но и сумели попасть в Москву, где продолжали служить в разведке. Британские спецслужбы до сих пор не забыли о своём провале, но судьба троицы сложилась не совсем так, как можно было ожидать. Так, Филби был раздосадован тем, что не получил долгожданного признания в КГБ и даже провёл первые годы под домашним арестом. Берджесс начал вести разгульную жизнь, которая закончилась алкоголизмом. Маклин более успешно адаптировался в Советском Союзе, став экспертом по экономической политике Запада. Но бывает и так, что страна забывает заслуги своих агентов. Так, Дэвид Баллантайн Смит, охранник из Пейсли в Шотландии, который служил в британском посольстве и скопировал секретные документы из незапертых хранилищ и сотрудничал с Россией, теперь отбывает 13-летний срок заключения.

Журналисты вспоминают случай ареста Олдрича Эймса из ЦРУ и Роберта Ханссена из ФБР в 1990-х годах. Роберт Ханссен был обвинён в шпионаже в пользу советских и российских спецслужб в период с 1979 по 2001 годы. Его действия оцениваются как одна из самых серьёзных утечек информации в истории американской разведки. Он передал большое количество секретных материалов о стратегии ядерного оружия США, военных технологиях и антитеррористических программах. Эймс раскрыл имена агентов КГБ, оперативно действовавших на территории США, что привело к их гибели. Некоторые обсуждения велись относительно возможности обмена шпионами, но ни один тайный агент не был возвращён в Россию. Американские власти считали их проступки слишком серьёзными, поэтому даже не рассматривали вариант, при котором эти люди могут быть освобождены. Например, Роберт Ханссен провёл в строгой изоляции в тюрьме в Колорадо с 2002 года до своей смерти в июне текущего года и скончался в возрасте 79 лет. Сейчас Олдрич Эймс, которому 82 года, находится в тюрьме строгого режима в Индиане, отбывая пожизненное заключение. В Politico вспоминают громкий случай с отравлением в британском в Солсбери в 2018 году. Тогда два гражданина России (Башаров и Петров) появились на государственном телевидении РФ и заявили, что посетили красивый английский город как туристы для осмотра его знаменитого собора. После этого в поле деятельности британской разведки эти двое не попадали.