Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Когда шпионы уходят на пенсию, и почему красивая картинка по ТВ далека от суровой реальности
Некоторым везёт, но бывают и так, что агенты всю жизнь томятся в тюремном заключении забытые своей страной и всем миром

реклама

Шпионские истории будоражат воображение, а жизнь секретных агентов кажется невероятной. Ареол романтики витает над профессией шпиона, а в Голливуде не устают рассказывать об этом в своих фильмах. И всё же, реальность далека от той картинки, что видят зрители, о чём решили поведать журналисты Politico. По мнению издания, некоторые агенты даже после своего провала остаются ценным активом для своей страны, тогда как других бросают в иностранных тюрьмах. В некоторых случаях предпринимаются титанические дипломатические усилия, позволяющие обменять одних разведчиков на других, но иногда шпионов просто прячут, а мир так и не узнаёт об их героизме или предательстве. Но бывает и так, что шпионы просто становятся расходным материалом. Их роль и вклад настолько ничтожны, что кураторам безразлично, как они будут разоблачены, ведь статус таких людей слишком незначительный, чтобы оправдать обмен на других агентов. 

реклама

Давайте рассмотрим несколько случаев, когда можно проследить судьбу шпионов уже после разоблачения. Особый интерес вызывает жизненный путь Анны Васильевны Кущенко, более известной как Анна Чапман, которая какое-то время оставалась российским спящим агентом. Её пылающие волосы привлекли внимание бульварной прессы в США и Великобритании. После разоблачения ей улыбнулась удача, а жизнь жала второй шанс. Анна посещает модные показы, ведёт свою телепередачу и получила намного больше, чем могла мечтать. Чапман была освобождена в ходе обмена агентами между США и Россией, когда американские власти передали РФ 10 российских агентов, включая Чапман, в обмен на российского разведчика Сергея Скрипаля, осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании, и других лиц. По прибытии домой Чапман и другие агенты встретились с Владимиром Путиным, а время показало, что многие из них смогли обрести хорошо оплачиваемые должности консультантов в государственных компаниях. В рамках указанного выше обмена из США прибыл Андрей Безруков (Дональд Хитфилд), который смог начать новую жизнь в качестве преподавателя в МГИМО.

Также стоит упомянуть «Кембриджскую пятёрку». Ким Филби, Гай Берджесс и Дональд Маклин не просто избежали ареста, но и сумели попасть в Москву, где продолжали служить в разведке. Британские спецслужбы до сих пор не забыли о своём провале, но судьба троицы сложилась не совсем так, как можно было ожидать. Так, Филби был раздосадован тем, что не получил долгожданного признания в КГБ и даже провёл первые годы под домашним арестом. Берджесс начал вести разгульную жизнь, которая закончилась алкоголизмом. Маклин более успешно адаптировался в Советском Союзе, став экспертом по экономической политике Запада. Но бывает и так, что страна забывает заслуги своих агентов. Так, Дэвид Баллантайн Смит, охранник из Пейсли в Шотландии, который служил в британском посольстве и скопировал секретные документы из незапертых хранилищ и сотрудничал с Россией, теперь отбывает 13-летний срок заключения. 

Журналисты вспоминают случай ареста Олдрича Эймса из ЦРУ и Роберта Ханссена из ФБР в 1990-х годах. Роберт Ханссен был обвинён в шпионаже в пользу советских и российских спецслужб в период с 1979 по 2001 годы. Его действия оцениваются как одна из самых серьёзных утечек информации в истории американской разведки. Он передал большое количество секретных материалов о стратегии ядерного оружия США, военных технологиях и антитеррористических программах. Эймс раскрыл имена агентов КГБ, оперативно действовавших на территории США, что привело к их гибели. Некоторые обсуждения велись относительно возможности обмена шпионами, но ни один тайный агент не был возвращён в Россию. Американские власти считали их проступки слишком серьёзными, поэтому даже не рассматривали вариант, при котором эти люди могут быть освобождены. Например, Роберт Ханссен провёл в строгой изоляции в тюрьме в Колорадо с 2002 года до своей смерти в июне текущего года и скончался в возрасте 79 лет. Сейчас Олдрич Эймс, которому 82 года, находится в тюрьме строгого режима в Индиане, отбывая пожизненное заключение. В Politico вспоминают громкий случай с отравлением в британском в Солсбери в 2018 году. Тогда два гражданина России (Башаров и Петров) появились на государственном телевидении РФ и заявили, что посетили красивый английский город как туристы для осмотра его знаменитого собора. После этого в поле деятельности британской разведки эти двое не попадали. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#интересное #шпионы #секретные агенты
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст превратил процессор AMD за $95 в видеокарту с 16 Гб памяти для обработки ИИ
На Украине нашли виновника провала контрнаступления ВСУ
Американский офицер назвал две причины вероятного поражения ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
16
Мали и Буркина-Фасо отправили в Нигер штурмовик Super Tucano для противостояния войскам Сообщества
+
Ryzen Threadripper PRO 7955WX появился в Geekbench c 16 ядрами
+
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
32
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
1
Британский производитель «американских» систем РЭБ выкупил Ball Aerospace за 5,6 миллиарда долларов
+
Украинские самолёты не успев взлететь, тут же попадают "на прицел" ракет ВС РФ - пожаловались в ВСУ
6
Гая Ричи обвиняют в плагиате сценария “Джентльменов”
+
Зеленский назвал истребители Saab JAS 39 Gripen гордостью Швеции и попросил поделиться ими с Украиной
2
СБУ расследует факт поставки бракованных снарядов для ВСУ
1
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
22
Командующий ВВС ВСУ: российские Су-35 ведут охоту на украинские МиГ-29, а соотношение 9 к 1
+
Раскрыты полные спецификации смартфона Xiaomi 13T: Dimensity 8200 Ultra и 8 ГБ ОЗУ
+
War Thunder Mobile вышла на iOS и Android — по случаю релиза разработчики приготовили подарки
3
Найдена вредоносная программа для Android, избегающая обнаружения с помощью хитрого трюка
1
Поклонники Baldur's Gate хотят чтобы Larian сделали ремейк первых двух игр серии
+
Россия нанесла удар по выставке дронов в Чернигове
13
Сеть облетают мемы с Пригожиным в номинации "Учитель года"
+
Новый Ford GTD с 5,2-л.двигателем V8 мощностью более 811 л.с. превзойдет Shelby GT500 2019 года
1
Google выпускает Android 14 Beta 5.1
+

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
81
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
23
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
19
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
6
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4

Сейчас обсуждают

sevik68
19:09
Подождем, не смертельно
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
Товарищ Ким
19:07
"Минимум 10к экономии которые можно пустить на более дорогую и производительную видеокарту оставаясь в рамках того же бюджета. 6700/3060-12" Золотые слова! RX 6700, выведет не чень обеспеченного гейм...
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
TimopheySnz
19:05
а кондишн в придачу? а то через пару часов придётся в одних труселях у него сидеть
Рабочая станция BIG BOSS за 29000 евро включает семь видеокарт GeForce RTX 4090
Truth Seeker
19:04
Ой, да ладно, почему тогда на пророссийских митингах русскоговорящие в основном?
Шольц назвал граждан Германии «падшими ангелами из ада» в ответ на призывы к миру в Украине
glavhyilo
19:04
бороду дания выписала украине,если по другому
Украина сможет использовать F-16 только на своей территории - Минобороны Дании
Евгений Пономарев
19:02
Пусть запустят эти же игры на пентиуме 1! Тогда поглядим какие будут цифры, или слабо?
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Рамиль Зазумов
19:00
Говно
В Сети появились кадры активной работы FPV-дронов по бронетехнике ВСУ
glavhyilo
18:56
хохлы,они вообще бомжи на подсосе у запада
Шольц назвал граждан Германии «падшими ангелами из ада» в ответ на призывы к миру в Украине
Евгений Водотыец
18:51
Глупый тест, без возможности уменьшать кеш такие тесты не имеют смысла
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Apsheronsky tchai
18:47
Гражданам РФ с ВНЖ некогда ерундой заниматься, они туда жить и работать уехали и срать хотели на украину. В отличие от бешенцев из 404, которые то дупы себе краской вымажут и валяются по площадям неме...
Шольц назвал граждан Германии «падшими ангелами из ада» в ответ на призывы к миру в Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем