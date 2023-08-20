Оказывается, не успел украинский самолёт взлететь, как его берут на мушку сразу 9 российских истребителей

За полтора года, прошедших с начала СВО, в Украине широко рекламировали несколько типов вооружения производства НАТО, которые должны были переломить ход конфликта в пользу Киева. Например, долгое время там пели дифирамбы американской РСЗО HIMARS, которая умела поражать цели на расстоянии до 150 километров с высокой точность. Уже достаточно давно российские инженеры получили в своё распоряжение такую ракету, а в итоге научились эффективно уничтожать высокоточные ракеты задолго до их попадания по цели.

Ну и нельзя не напомнить о настоящем ликовании, которое сопровождало передачу немецких Leopard 2. Украинское командование полагало, что танки легко прорвут линию обороны, выстроенную на Запорожском направлении. А в итоге охотник превратился в добычу, поскольку машины уничтожаются оперативно и не могут повлиять на ситуацию на линии соприкосновения.

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Эксперты отмечают, что никакого чудо-оружия не существует, но подобные заявления не мешают украинскому командованию рассказывать о том, что осталось совсем немного, и ВСУ получат неоспоримое преимущество в воздухе. На этот раз в качестве главной надежды и спасителя всего Киева был выбран американский истребитель F-16, о чём говорит как президент, так и чиновники рангом поменьше. Любопытное заявление сделал командующий ВВС ВСУ Николай Олещук. По его словам, военно-воздушные силы Украины находятся под постоянным давлением, поскольку абсолютное превосходство в воздухе принадлежит России.

У Киева недостаточно ресурсов, а техника сильно устарела и не способна тягаться с более мощными и современными боевыми единицами российского производства. Оказывается, слабая техническая оснащённость украинских ВВС приводит к тому, что существующие истребители (а все они выпущены ещё при СССР) сталкиваются с проблемами, ещё при подготовке к взлёту. Якобы, как только полученный в подарок от Польши МиГ-29 пытается подняться в воздух, тут же попадает под прицел российской авиации. При этом за украинскими истребителями и бомбардировщиками ведётся настоящая охота.

Со слов Олещука становится ясно, что на один украинский самолёт приходится до девяти российских истребителей, которые обстреливают борт с дальнего расстояния. Командующий ВВС ВСУ приводит следующую статистику: российские истребители Су-35 и Су-30 способны поражать цели на расстоянии до 200 километров, тогда как украинские с трудом дотягивают до 30 километров. Проще говоря, любые попытки приблизиться к линии соприкосновения можно назвать самоубийственными, при этом российские истребители находятся на комфортной дистанции и могут поражать цели с безопасного расстояния. Олещук добавил, что опасности есть не только в воздухе, но и на земле, ведь украинские самолёты постоянно обстреливаются при помощи ПВО, а всё это вынуждает Киев более настойчиво требовать передачи американских истребителей.

Отметим, что даже оптимисты не ожидают поставок F-16 раньше начала лета 2024 года, ну а реалисты напоминают, что власти США не дадут ракеты с дальностью свыше 100-150 километров. Прежде всего там опасаются, что украинские пилоты захотят бить по гражданским объектам, а это портит международную повестку неприятными фактами. Кроме того, в Пентагоне не исключают, что ракеты каким-то образом будут захвачены, а после изучены. Допустить такого сценария янки не могут. В итоге никто не знает, когда самолёты прибудут, и окажутся ли они такими грозными, как надеется командующий ВВС ВСУ.