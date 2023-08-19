Танкисты прибыли в Германию, где и будут проходить обучение на Leopard 1A5

Судя по всему, уже какое-то время назад стартовала подготовка украинской армии к второй попытке контрнаступления. Похоже, ожидать активизации военных действий раньше весны 2024 года не приходится, но к этому моменту ВСУ могут быть значительно усилены за счёт существующих арсеналов из США и Европы. Так, недавно Берлин согласился поставить Киеву 178 единиц Leopard 1A5, при этом обязался отправить 100 из них в ближайшее время. Неясно, насколько таким планам суждено осуществиться, ведь поставка идёт из сильно устаревших танков, которые несколько десятилетий простояли на складах. Есть также вопросы к комплектующим, поскольку производство давно стоит, а на складах деталей явно недостаточно. Говорить о количестве пока рано, но эксперты не сомневаются, что Европа сделает всё, чтобы сделать поставку максимально большой.

реклама

Ну а поскольку танки в бой сами не пойдут, то для такого количества потребуется несколько сотен подготовленных танкистов. Как стало известно, в учебном центре Германии была организована программа обучения для военнослужащих Вооружённых Сил Украины, которые перенимают боевой опыт у немецких коллег. Что любопытно, обычно опыт вождения аналогичной техники приветствуются, тогда как на сайте военного ведомства ФРГ утверждается совершенно другие. Оказывается, если украинские солдаты уже имеют опыт управления Т-72 или другими советскими танками, то адаптироваться к работе с Leopard 1 им будет сложнее, чем новичкам. Оставим подобные заявления без комментариев, ведь есть и другие детали. Так, на основе информации, предоставленной Бундесвером, обучение проходит в двух форматах. Военнослужащие, имеющие опыт боевых действий на танках, проходят курсы продолжительностью две недели, в то время как новички без опыта управления танками проходят обучение в течение шести недель (где логика между этим заявлением и данными с сайта Минобороны ФРГ?).

Украинские военнослужащие уже успели опробовать немецкую машину и делятся своими впечатлениями. Некоторые заявляют, что Leopard 1A5 гораздо более манёвренный по сравнению с Т-72. Кроме того, его управляемость и скорость впечатляют и не идут ни в какое сравнение со старым советским танком. Один из мехводов ВСУ, который ранее побывал в боевых действиях на Донбассе, рассказал о том, что обучение включает базовые навыки безопасного перемещения и управления танком в полевых условиях. Ну а сами немецкие инструкторы отмечают, что украинские солдаты проходят лишь часть обширной учебной программы. Так, военнослужащих ВСУ учат обращаться с танком и взаимодействовать с другими боевыми единицами на полигоне. Инструкторы Бундесвера передают украинцам множество приёмов и советов по работе с танками. В ходе обучения задействовано шесть переводчиков. Для украинских солдат предусмотрены маркеры на родном языке, прикреплённые к оборудованию. На сайте Минобороны Германии пишут, что уже совсем скоро украинские танкисты смогут применять полученные навыки в реальном бою, а также сообщают, что есть целая группа солдат, которые вообще никогда не садились за руль и даже не имеет прав.

Многие эксперты заявляют, что Leopard 1A5 представляет собой сильно устаревший танк, который примерно соответствует одной из старых модификаций советского Т-72. Немецкая машина значительно уступает Т-72Б3, не говоря уже о более современном Т-72Б3М. Отмечается, что Leopard 1A5 просто не способен пробить российский танк, при этом сам обладает крайне непрочной бронёй. Ну и не стоит забывать, что уже совсем скоро в Украину приедет сразу 31 Abrams. Американцы решили отдать старую модификацию M1A1, а количество не способно изменить реального положения на линии соприкосновения. В местной прессе пишут, что в Пентагоне сильно обеспокоены тем, что танк попадёт в руки к российским инженерам в виде трофея, поэтому сделают всё, чтобы в машине не осталось секретных технологий. Ну а поскольку несколько сотен украинских танкистов уже прошли подготовку для управления Abrams, то недавно было принято решение оставить всех бойцов в Германии. Мало ли, вдруг на родине их отправят в бой, а значит все усилия по обучению могут пойти прахом.

По данным Business Insider, в общей сложности около 200 украинских танкистов успешно завершили обучение на полигонах Бундесвера в Германии. Длительность подготовки составляла 12 недель, в течение которых бойцам преподавали базовые навыки обслуживания, управления и стрельбы с танка. На данный момент украинские солдаты находятся на полигоне в Хоэнфельсе, а затем будут переброшены в Графенвёр для поддержания навыков. Предполагается, что танки не поступят ещё несколько недель, но точных сроков в прессе нет. По словам представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла, до тех пор, пока все машины не будут переданы Украине, экипажи останутся в Германии, а после вместе с танками рванут на передовую. Не исключено, что поставки будут осуществляться по 6-8 танков, а значит экипажи начнут перемещать в Украину партиями.